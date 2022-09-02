Общество

В Пензенской области отцы вернули детям долги перед 1 Сентября

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Два жителя Пензенской области перед 1 Сентября выплатили долги по алиментам, не желая расставаться со своими автомобилями.

44-летний мужчина из Городищенского района был должен дочери 90 000 рублей. До мая 2022 года выплаты регулярно удерживались из официальной зарплаты отца, но потом он уволился и долгое время не мог найти подходящую работу.

«Поиск продолжался, но мужчина не учел, что время шло не в его пользу. Расчет задолженности алиментов осуществлялся исходя из средней заработной платы в Российской Федерации», - пояснили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Когда приставы арестовали принадлежащий должнику ВАЗ-2110, он быстро отреагировал на происходящее.

«После двух дней раздумий отец оплатил всю задолженность по алиментам и остался верен своему автомобилю и честен перед ребенком. Оплата освободила и бывшую супругу от финансовых забот по сборам дочери в школу», - добавили в пресс-службе.

40-летний житель Спасска обязан был выплатить троим своим детям 12, 10 и 6 лет более 80 000 рублей.

Как и в первом случае, мужчина медлил до тех пор, пока пристав не вынес постановление об ограничении в специальном праве.

«Чтобы спокойно ездить и не переживать за последствия нарушения кодекса об административных правонарушениях, он оплатил задолженность в полном объеме. Дети получили все необходимое к началу учебного года, а отец остался полноправным автомобилистом без каких-либо ограничений», - заключили в управлении.

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