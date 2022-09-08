В Пензе открыли новую микробиологическую лабораторию

08.09.2022 | 10:47

В Пензе в среду, 7 сентября, открылась новая диагностическая микробиологическая лаборатория, созданная на базе областного клинического центра специализированных видов медпомощи.

В построенном корпусе - 7 этажей, четыре из них производственные. Там находятся боксированные помещения для проведения исследований на выявление возбудителя и оценки состояния тяжести пациента.

Имеются и вспомогательные подразделения: автоклавная, где стерилизуют посуду, питательные среды, отработанный материал, а также моечная - для мытья посуды.

Планируется, что каждый день специалисты новой лаборатории будут выполнять более 8 000 исследований.

«В линейке оснащения такие аппараты, как масс-спектрометр, автоматические бактериологические анализаторы, комплексы для молекулярно-биологических исследований, системы защиты персонала от воздействия инфекционных факторов, автоматы для преаналитического этапа», - перечислили в пресс-службе регионального минздрава.

Благодаря современному оборудованию исследования проведут в максимально короткие сроки.

Приборы объединили в единое информационное пространство, поэтому в лаборатории внедрен электронный документооборот, оптимизировано управление данными пациента.

«В случае необходимости или новой биологической угрозы микробиологическая лаборатория Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи возьмет на себя выполнение всех дорогостоящих и редких клинических исследований для всех медицинских организаций области», - отметили в минздраве.

К строительству лаборатории приступили в марте 2021 года. На работы потрачены средства как из регионального, так и из федерального бюджетов. Вместе с оборудованием стоимость объекта составила почти 176 млн рублей.