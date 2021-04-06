Общество

В Пензе приступили к строительству микробиологической лаборатории

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В Пензе началось строительство централизованной микробиологической лаборатории. Объект возведут на территории областного центра спецвидов медпомощи.

На работы из регионального бюджета направят 166 млн рублей. Оснащение лаборатории современным оборудованием произведут за счет федеральной казны.

«Учреждение будет работать для нужд всех медицинских организаций и позволит повысить качество и эффективность лабораторной диагностики, сократить сроки выдачи результатов до 24-48 часов», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Планируется, что в состав комплекса войдут несколько подразделений, каждое из которых будет специализироваться на том или ином исследовании. Так, появятся отделы микробиологических, молекулярно-биологических, иммуносерологических, гематологических, биохимических и коагулологических и общеклинических исследований.

Современное оборудование позволит полностью автоматизировать процессы от момента посева до выдачи результатов. Также в лаборатории хотят исключить бумажный документооборот, заменив его электронной версией, и оптимизировать управление данными пациента.

Строительство бактериологической лаборатории, которая станет самой крупной и мощной в Сурском крае, экс-губернатор Иван Белозерцев обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко 19 января. Чиновники договорились, что региону окажут поддержку в реализации проекта.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

даёш био лабы как вокруг всей страны для распространения вирусов

Гость||

в чём прелести бумажного документооборота хрен кто украдёт секретные данные если они будут лежать в надёжном архиве а вот цифру легко украсть мало того можно из строя электронику вывести в такой лабе

Гость||

Дурачок опять....

Гость||

Когда приступят к строительству бесплатных парковок в центре? Олег Владимирович Вы обещали борьбу с коррупцией, Лигузин лобирует сбор денег с жителей города!

Гость||

Никогда! Все хотят иметь машины и ни за что не платить. Купил автомобиль, имей возможность платить за его стоянку. Во всех развитых городах парковки платные. Все привыкли доехать, бросить машину в соседнем дворе или улице, создав проблему жителям. Нет денег-пользуйтесь общественным транспортом. Это вопрос не коррупции,а нормального экономического развития города.

Гость||

Гость писал(a):

Никогда! Все хотят иметь машины и ни за что не платить. Купил автомобиль, имей возможность платить за его стоянку.
Оплачен федеральный + региональный транспортный налог! Отменяйте региональный, тогда о платных парковках и можно говорить! А так это 3е налогооблажение! Нужно проводить проверку!

Гость||

Гость писал(a):

Никогда! Все хотят иметь машины и ни за что не платить.
Вы не правы. Мы много за что платим. Налоги, бензин, штрафы, страховки, ТО. А если вы говорите о цивилизованной стране, так там машину может иметь любой и это не так разорительно, как у нас.

Гость||

Где б ещё найти ваш муниципальный транспорт ,его как отдал доля дочке ,так все до сих пор у нее и находится . В других странах вряд ли и доля и дочка остались как в Пензе неприкасаемыми

Гость||

Гость писал(a):

В других странах вряд ли и доля и дочка остались как в Пензе неприкасаемыми
Бардюр зато прикасаемым стал)))) А Лигузин друг семьи ;)

Гость||

Гость писал(a):

даёш био лабы как вокруг всей страны для распространения вирусов
Всё пропало! Мы все умрём?

Гость||

Гость писал(a):

Где б ещё найти ваш муниципальный транспорт ,его как отдал доля дочке ,так все до сих пор у нее и находится . В других странах вряд ли и доля и дочка остались как в Пензе неприкасаемыми
При Бочкареве платных парковок не было, он сними сразу боролся!

Гость||

Вы еще вспомните времена Ковлягина. Количество транспорта учитывайте. При ВК в любое время можно было уехать из любого района города без пробок. На московской стояли "3 машины". Безусловно правы люди, которые хотят бесплатных парковок, но земли в городе нет от слова совсем. Всем у нас лень пройти пару метров.

Гость||

А что будет с ёлкой на фотографиях? Пустят на дрова?

Гость||

Гость писал(a):

но земли в городе нет от слова совсем
Есть! Изьять землю из-под парковки на кураева! и там рядом еще участок под штраф-стоянку организован! около гор администрации тоже изъять!

Гость||

11:12 - к сожалению все что Вы перечислили идет в бюджет не пензенской области, а в Федеральный, ну или компаниям прозводителей бензина, страховщикам и так далее. Тогда жалуйтесь выше, чтобы субсидирование давали.

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Имя: Гость
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