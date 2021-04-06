В Пензе приступили к строительству микробиологической лаборатории

06.04.2021 | 10:33

В Пензе началось строительство централизованной микробиологической лаборатории. Объект возведут на территории областного центра спецвидов медпомощи.

На работы из регионального бюджета направят 166 млн рублей. Оснащение лаборатории современным оборудованием произведут за счет федеральной казны.

«Учреждение будет работать для нужд всех медицинских организаций и позволит повысить качество и эффективность лабораторной диагностики, сократить сроки выдачи результатов до 24-48 часов», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Планируется, что в состав комплекса войдут несколько подразделений, каждое из которых будет специализироваться на том или ином исследовании. Так, появятся отделы микробиологических, молекулярно-биологических, иммуносерологических, гематологических, биохимических и коагулологических и общеклинических исследований.

Современное оборудование позволит полностью автоматизировать процессы от момента посева до выдачи результатов. Также в лаборатории хотят исключить бумажный документооборот, заменив его электронной версией, и оптимизировать управление данными пациента.

Строительство бактериологической лаборатории, которая станет самой крупной и мощной в Сурском крае, экс-губернатор Иван Белозерцев обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко 19 января. Чиновники договорились, что региону окажут поддержку в реализации проекта.