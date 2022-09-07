В Заречном перерасчет за горячую воду станет беззаявительным

07.09.2022 | 13:28

В Заречном перерасчет за некачественную услугу по подаче горячей воды будет проводиться автоматически.

Об этом заявил глава города Олег Климанов во время прямого эфира, прошедшего во вторник, 6 сентября.

Летом от зареченцев поступали массовые жалобы на то, что из кранов с горячей водой приходится долго сливать холодную, пока она не потеплеет. Это было связано с гидравлическими испытаниями, во время которых наблюдалось отсутствие циркуляции теплоносителя.

Эта тема поднимался и во время диалога мэра Заречного с горожанами в виде ответов на вопросы.

Олег Климанов пояснил, что сейчас для получения перерасчета за горячую воду необходимо подать заявление в управляющую компанию.

«Жителям это не нравится. И мы договорились с управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией, что в следующем году в период гидроиспытаний, когда людям приходится подолгу сливать горячую воду, никаких заявлений писать будет не нужно», - объявил глава города.

По его словам, в расчетный период управляющие компании будут снимать показания общедомовых приборов. В случае если температура горячей воды не соответствовала нормативным значениям, перерасчет произведут автоматически.