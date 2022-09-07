Общество

В Заречном перерасчет за горячую воду станет беззаявительным

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Заречном перерасчет за некачественную услугу по подаче горячей воды будет проводиться автоматически.

Об этом заявил глава города Олег Климанов во время прямого эфира, прошедшего во вторник, 6 сентября.

Летом от зареченцев поступали массовые жалобы на то, что из кранов с горячей водой приходится долго сливать холодную, пока она не потеплеет. Это было связано с гидравлическими испытаниями, во время которых наблюдалось отсутствие циркуляции теплоносителя.

Эта тема поднимался и во время диалога мэра Заречного с горожанами в виде ответов на вопросы.

Олег Климанов пояснил, что сейчас для получения перерасчета за горячую воду необходимо подать заявление в управляющую компанию.

«Жителям это не нравится. И мы договорились с управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией, что в следующем году в период гидроиспытаний, когда людям приходится подолгу сливать горячую воду, никаких заявлений писать будет не нужно», - объявил глава города.

По его словам, в расчетный период управляющие компании будут снимать показания общедомовых приборов. В случае если температура горячей воды не соответствовала нормативным значениям, перерасчет произведут автоматически.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

перерасчет произведут автоматически
А как они узнают какая квартира сколько слила этой холодной-горячей воды?

Гость||

Гость писал(a):

А как они узнают какая квартира сколько слила этой холодной-горячей воды?
Например я слил 1 куб и вода пошла горячая, а мой сосед открыл кран позже и у него сразу горячая. Но перерасчет получат и я и сосед пополам?


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте