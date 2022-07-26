Общество

Зареченцы подолгу сливают воду из-за отсутствия циркуляции

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Жители Заречного жалуются на то, что из кранов с горячей водой приходится долго сливать холодную, пока она не потеплеет.

В администрации города рассказали, что это связано с гидравлическими испытаниями, третий этап которых проходит с 26 по 28 июля. Такая ситуация наблюдается при отсутствии циркуляции теплоносителя.

«Отсутствие циркуляции означает, что вода, которая греется в городской котельной, подается в тупик. Чтобы из кранов в жилых домах пошла горячая вода, сперва нужно слить остывшую. Как правило, это происходит по утрам: люди просыпаются, открывают краны, вода постепенно сливается и остается горячей до тех пор, пока жители не перестанут активно ее использовать. Вечером все возвращаются домой и обнаруживают, что из кранов с горячей водой опять течет холодная. Это происходит из-за того, что днем водой практически не пользовались и она снова остыла на подходе к дому», - объяснил заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман.

Ежегодно в Заречном проводятся четыре гидравлических испытания - по два на прямом и обратном трубопроводах. После очередного этапа в течение нескольких дней специалисты ресурсоснабжающей организации составляют график устранения порывов, а потом включают циркуляцию горячей воды.

Исключение составляют дома, находящиеся рядом с местом порыва. После устранения аварий циркуляция появляется и в этих зданиях.

«В нашем городе исторически сложилось, что подготовка к отопительному сезону сопровождается кратковременным отключением горячей воды на протяжении трех дней. Но есть немало городов, где практикуют 14-дневное отключение воды. Объективно считается, что такой вариант все-таки менее удобный для жителей, поэтому в Заречном он применяться не будет», - рассказал Илья Дильман.

Он напомнил, что существует практика перерасчета подачи горячей воды. Он выполняется по показаниям общедомовых приборов учета, установленных в подавляющем большинстве многоэтажек Заречного. А фиксировать факт отклонения от температурной нормы должны сотрудники управляющей компании.

«Если у жителей после получения квитанции возникает вопрос по сумме перерасчета, ознакомиться c установленными законом формулами они могут в УК или в ЕРКЦ», - добавил Дильман.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если у жителей после получения квитанции возникает вопрос по сумме перерасчета,
Нас держат за тупых баранов. Какой перерасчет? Как вы сможете доказать, что из крана вместо горячей воды текла холодная? Так что, платите, господа хорошие, по полной и не жалуйтесь, пока не будет возможности поставить счетчик на горячую воду, который будет включаться только в случае, если через него проходит вода заданной температуры. penzainform.ru писал(a):
А фиксировать факт отклонения от температурной нормы должны сотрудники управляющей компании.
А это еще смешнее. Хватит издеваться над людьми.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но есть немало городов, где практикуют 14-дневное отключение воды.
А в Африке вообще воды нет у многих, так что нечего жаловаться

Имя: Гость
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