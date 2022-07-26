Зареченцы подолгу сливают воду из-за отсутствия циркуляции

26.07.2022 | 12:55

Жители Заречного жалуются на то, что из кранов с горячей водой приходится долго сливать холодную, пока она не потеплеет.

В администрации города рассказали, что это связано с гидравлическими испытаниями, третий этап которых проходит с 26 по 28 июля. Такая ситуация наблюдается при отсутствии циркуляции теплоносителя.

«Отсутствие циркуляции означает, что вода, которая греется в городской котельной, подается в тупик. Чтобы из кранов в жилых домах пошла горячая вода, сперва нужно слить остывшую. Как правило, это происходит по утрам: люди просыпаются, открывают краны, вода постепенно сливается и остается горячей до тех пор, пока жители не перестанут активно ее использовать. Вечером все возвращаются домой и обнаруживают, что из кранов с горячей водой опять течет холодная. Это происходит из-за того, что днем водой практически не пользовались и она снова остыла на подходе к дому», - объяснил заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман.

Ежегодно в Заречном проводятся четыре гидравлических испытания - по два на прямом и обратном трубопроводах. После очередного этапа в течение нескольких дней специалисты ресурсоснабжающей организации составляют график устранения порывов, а потом включают циркуляцию горячей воды.

Исключение составляют дома, находящиеся рядом с местом порыва. После устранения аварий циркуляция появляется и в этих зданиях.

«В нашем городе исторически сложилось, что подготовка к отопительному сезону сопровождается кратковременным отключением горячей воды на протяжении трех дней. Но есть немало городов, где практикуют 14-дневное отключение воды. Объективно считается, что такой вариант все-таки менее удобный для жителей, поэтому в Заречном он применяться не будет», - рассказал Илья Дильман.

Он напомнил, что существует практика перерасчета подачи горячей воды. Он выполняется по показаниям общедомовых приборов учета, установленных в подавляющем большинстве многоэтажек Заречного. А фиксировать факт отклонения от температурной нормы должны сотрудники управляющей компании.

«Если у жителей после получения квитанции возникает вопрос по сумме перерасчета, ознакомиться c установленными законом формулами они могут в УК или в ЕРКЦ», - добавил Дильман.