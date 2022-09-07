В Пензе обсудили инвестиционную атмосферу региона

07.09.2022 | 20:29

Обозначение проблемы и поиск их решений - это основная задача круглого стола «Атомные города. От потенциала людей - к развитию». Здесь собрались инвесторы, представители малого и среднего бизнеса.

Территория опережающего развития в Заречном работает уже 4 года. В закрытом городе реализуют свои проекты 12 резидентов. Одна из тем обсуждения - как может помочь предпринимателям участие в их деятельности большой госкорпорации «Росатом».

«Много интересных задач, которые планируют выполнять наши резиденты. Это даже выпуск уникальных контейнеров для ТБО - высочайшего качества и, главное, востребованных на рынке Российской Федерации», - рассказал модератор мероприятия Николай Пегин.

Кроме них - комплектующие для тепловозов, электроды для сварки, алюминиевые изделия и так далее.

Пензенская область занимает 13-е место в России по развитию информационных технологий. Отчасти - благодаря территории опережающего экономического развития.

«Качество производственных помещений, места труда сейчас является главным фактором для привлечения и удержания сотрудников. В городе Заречном можно предложить уникальные, лучшие совокупности этих факторов для предприятий, для работников», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Лучше становится инвестиционная атмосфера и в целом по области. В регионе реализуется несколько весьма успешных проектов. Например, налажено прямое железнодорожное сообщение между Пензой и одной из провинций Китая, что позволяет доставлять товар из Поднебесной куда быстрее и с гораздо меньшими затратами.

После завершения круглого стола потенциальные инвесторы своими глазами увидели, как реализуются проекты резидентов территории опережающего экономического развития.