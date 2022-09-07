Общество

В Пензе обсудили инвестиционную атмосферу региона

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Обозначение проблемы и поиск их решений - это основная задача круглого стола «Атомные города. От потенциала людей - к развитию». Здесь собрались инвесторы, представители малого и среднего бизнеса.

Территория опережающего развития в Заречном работает уже 4 года. В закрытом городе реализуют свои проекты 12 резидентов. Одна из тем обсуждения - как может помочь предпринимателям участие в их деятельности большой госкорпорации «Росатом».

«Много интересных задач, которые планируют выполнять наши резиденты. Это даже выпуск уникальных контейнеров для ТБО - высочайшего качества и, главное, востребованных на рынке Российской Федерации», - рассказал модератор мероприятия Николай Пегин.

Кроме них - комплектующие для тепловозов, электроды для сварки, алюминиевые изделия и так далее.

Пензенская область занимает 13-е место в России по развитию информационных технологий. Отчасти - благодаря территории опережающего экономического развития.

«Качество производственных помещений, места труда сейчас является главным фактором для привлечения и удержания сотрудников. В городе Заречном можно предложить уникальные, лучшие совокупности этих факторов для предприятий, для работников», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Лучше становится инвестиционная атмосфера и в целом по области. В регионе реализуется несколько весьма успешных проектов. Например, налажено прямое железнодорожное сообщение между Пензой и одной из провинций Китая, что позволяет доставлять товар из Поднебесной куда быстрее и с гораздо меньшими затратами.

После завершения круглого стола потенциальные инвесторы своими глазами увидели, как реализуются проекты резидентов территории опережающего экономического развития.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Выборы! Отсель и сказки!

Гость||

Атмосфэра, прямо скажем, тухлая! В Заречном людей меньше раз в 10 стало , чем 10 лет назад, школы закрылись, на выпускном детей было заметно меньше, чем лет 7 назад, школы 217,218, 224 и т.д. канули в лету , пруды стухли, в ТЦ новодельных пустота,покупателей нет, пустые торгплощади, какие проекты резидентов? Кто их видал? Этот столетний замшелый дед на фото? Да там тоска просто , улицы пустые! А уж про область и совсем смехота! Ваня кленовый сироп пиарил, как бренд типа, а как спёкся ИА, так и кленовый сироп ушёл в небытиё, за 400 рэ сто мл он не нужен и при Ваньке был, а потом и подавно! Все это брехня для отчета, а на деле фейки тухлые!

Гость||

Кто в это болото инвестирует? Кошкиной бабушке расскажите, она поверит


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