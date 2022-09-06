В Пензенской области хотят повысить зарплату коммунальщикам

06.09.2022 | 10:42

Зарплата у сотрудников коммунальных служб, отвечающих за теплоснабжение в Кузнецке, крайне мала. Об этом заявил глава администрации города Сергей Златогорский на совещании, состоявшемся в понедельник, 5 сентября.

«Я понимаю финансовое положение, но надо подумать, как платить больше тем, кто работает на ямах, кто будет спасать город от аварий. Зарплаты, конечно, очень маленькие. Мужики просто героические подвиги совершают, а зарплаты минимальные. Давайте подумаем - вот в эту сторону нужно решать вопрос, а не в сторону экономии», - распорядился он.

Как выяснилось, только за последнюю неделю от работников этой сферы поступило три заявления на увольнение.

«Вот этого не должно быть. Если даже мы технику купим, без людей ничего не будет. Людей надо беречь, сохранять и стимулировать. Давайте предложения. Я пойду на все, чтобы люди получали достойные деньги, чтобы зимой в тяжелых условиях работали, зная, что их труд ценится и оплачивается»,- обратился Златогорский к руководителям предприятий.

Также на совещании была названа ориентировочная дата начала пуска тепла в Кузнецке - 20 сентября.