Жители Пензенской области вновь выберут народного участкового

02.09.2022 | 15:15

11 сентября в Пензенской области стартует первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Пользователям интернета предлагается самостоятельно выбрать лучшего стража порядка.

Конкурсанты - участковые уполномоченные полиции, которые имеют лучшие показатели, пользуются наибольшим доверием и уважением граждан и имеют стаж службы в должности не менее трех лет.

Голосование пройдет на официальном сайте Управления МВД России по Пензенской области 58.мвд.рф.

«На главной странице сайта будет размещена ссылка на страницу конкурса с именами участников. Пользователи смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября. Любой желающий, авторизованный в соцсетях, сможет проголосовать за кандидата, который, по его мнению, наиболее соответствует званию «народного участкового».

Второй этап голосования пройдет с 7 по 16 октября. Из числа победителей первого этапа посетители сайта регионального управления МВД России голосованием определят лучшего участкового уполномоченного полиции Пензенской области. Именно этот страж порядка представит Сурский край на третьем, всероссийском этапе конкурса.

В 2021 году победителем регионального этапа стал капитан полиции Дмитрий Потанин из Заречного.