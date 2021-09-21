Названы победители областного этапа конкурса «Народный участковый»

21.09.2021 | 16:46

В понедельник, 20 сентября, в Пензенской области завершилось голосование на первом этапе всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021».

Конкурс стартовал 11 сентября. На звание лучшего участкового Сурского края претендовали более 30 сотрудников городских и районных подразделений полиции. Пензенцы голосовали за них на сайте регионального управления МВД 58.мвд.рф.

Больше всего голосов - 799 - набрал Дмитрий Потанин из Заречного. Далее следуют Евгений Малякин из Сосновоборска (121), Игорь Михеев из Бековского района (103), Александр Соколов из Кузнецка (69), Николай Сладков из Городищенского района (60), Эдуард Стрелков из Пензы (56), Алексей Торгашов из Кузнецкого района (55), Александр Иващенко из Лунинского района (47), Виктор Сергеев из Шемышейского района (44), Егор Сорокоумов из Пензы (35), Виталий Любушкин из Камешкирского района (33) и Сергей Алимов из Сердобского района (30).

«Второй этап голосования пройдет с 7 по 16 октября. На сайте 58.мвд.рф будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Из их числа посетители сайта выберут лучшего участкового уполномоченного полиции, который представит наш регион на заключительном, всероссийском этапе», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.