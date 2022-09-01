Общество

Осыпается стена дома: пензенец пожаловался на бездействие УК

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Дом № 3 в 1-м проезде Красные Кирпичики в Пензе построен относительно недавно, однако может в скором времени стать аварийным.

«Течет кровля, после обычного дождя даже течет. Управляющая компания обещала сделать, но никто ничего не делает», - рассказал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» местный житель Михаил.

Мужчина добавил, что уже начал осыпаться кирпич и, если не исправить положение, стены отсыреют и станут покрываться трещинами.

На сообщение пензенца ответил представитель регионального правительства. Он порекомендовал жильцам обратиться в министерство ЖКХ и ГЗН области, и тогда специалисты смогут проверить деятельность управляющей компании, которая никак не отремонтирует крышу.

«Обращаем внимание, проведение внеплановых мероприятий в настоящее время возможно только на основании заявительского материала в официальном обращении с идентификацией личности. Выезд жилищного инспектора на место необходим для выяснения ситуации», - пояснили пензенцу.

В Пензе уже был случай обрушения стены из-за отсыревших стен. Такое ЧП случилось с домом № 35 на Ударной улице в декабре 2016-го. В итоге жителям пришлось покинуть здание.

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Источник — фото Михаила Михаилова
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