Общество

Мигрантка из Узбекистана незаконно жила в Бессоновском районе

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В Бессоновском районе гражданку Узбекистана оштрафовали за нарушение режима пребывания в России.

В октябре 2021 года женщина въехала на территорию РФ через КПП Внуково, перебралась в Пензенскую область. К 11 марта срок ее временного пребывания в стране истек, но покидать государство гостья не стала. С тех пор и по настоящее время она находится в регионе незаконно.

На суде иностранка пояснила, что потеряла документы и обратилась в полицию. В миграционной службе ей выдали справку, с которой она должна была явиться в посольство Республики Узбекистан и оформить сертификат для выезда на родину.

Но из-за отсутствия денег подготовить все бумаги женщина так и не смогла.

«За это ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Гость||

Отбить ей почки и домой отправить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«За это ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.
Просто не повезло, штраф смешной, и таких как она в области предостаточно, вот только здесь работают на благо своей страны

Гость||

ул. Ворошилова, кв. 90 проверьте пожалуйста,

Гость||

А можно законно жить?а серую зарплату платить и получать это законно жить?

Гость||

На стройках нет ни одного мигранта?Или нет официально?

Гость||

Ох, хватит уже смешить народ. Полно у нас людей, приехавших из азиатских стран, и никого не проверяют, а тут одну нашли и обштрафовалсь. Кому-то женщина помешала, или с кем-то не поделилась, а может и отказала кому в услугах, вот и "наехали" на нее.

Гость||

Молоденькая, наверное, и хорошенькая. Чует моя душа, перешла дорогу молодая узбечка местной толстой и страшной "хозяйке жизни"))), вот и решили ее с позором изгнать из Бессоновского сообщества.


Имя: Гость
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