Мигрантка из Узбекистана незаконно жила в Бессоновском районе

01.09.2022 | 12:11

В Бессоновском районе гражданку Узбекистана оштрафовали за нарушение режима пребывания в России.

В октябре 2021 года женщина въехала на территорию РФ через КПП Внуково, перебралась в Пензенскую область. К 11 марта срок ее временного пребывания в стране истек, но покидать государство гостья не стала. С тех пор и по настоящее время она находится в регионе незаконно.

На суде иностранка пояснила, что потеряла документы и обратилась в полицию. В миграционной службе ей выдали справку, с которой она должна была явиться в посольство Республики Узбекистан и оформить сертификат для выезда на родину.

Но из-за отсутствия денег подготовить все бумаги женщина так и не смогла.

«За это ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.