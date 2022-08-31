Общество

«Русмолко» провела мероприятия для детей сотрудников к 1 сентября

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Дети работников «Русской молочной компании», одного из крупнейших производителей молока-сырья в России, получили уникальную возможность соприкоснуться с сельскохозяйственной деятельностью современного российского агрохолдинга. В преддверии Дня знаний «Русмолко» по традиции пригласила будущих первоклассников в гости.

В этом году в школу идут 50 детей сотрудников «Русмолко». Они посетили центральный офис в Пензе и обособленные подразделения в Пачелмском, Наровчатском, Башмаковском, Каменском, Кондольском, Кузнецком, Нижнеломовском и Сердобском районах области.

Родители и специалисты компании рассказали будущим первоклассникам об особенностях работы на крупном современном аграрном предприятии, о тонкостях производства молока и выращивания культур, о важности этой деятельности для людей и страны. Ребята узнали интересные сведения о выбранной их родителями профессии и понаблюдали за деятельностью сельхозпредприятия.

После завершения экскурсии дети получили поздравительные открытки со словами напутствия от генерального директора компании Суманты Кумара Де и подарочные наборы для школы: тетради, альбомы, карандаши, краски и другие принадлежности. Как обычно, мероприятие завершилось чаепитием.

Проведение встреч с будущими первоклассниками - добрая традиция в «Русмолко». Компания уделяет большое внимание подрастающему поколению, ведь семейные ценности являются важной составляющей кадровой политики. Мероприятия подобного рода способствуют формированию семейных традиций и нацеливают на эффективную учебу, а в дальнейшем помогают ответственно подойти к выбору будущей профессии.

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