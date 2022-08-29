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Общество

В Ахунах расчистили поглощенную травой игровую площадку

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В Лодочном проезде в Пензе расчистили территорию детской площадки, которую поглотили заросли. Долгое время там никто не косил траву, так что игровые элементы оказались недоступны для ребят.

«Детишек очень много, здесь девять домов, у некоторых по двое, по трое. И с берега приходят, за нами дома - оттуда тоже. В тех семьях и по пять детей есть. Где всем играть?» - задалась вопросом жительница Ахун.

Женщина пробовала решить проблему, но не смогла.

«Я неоднократно обращалась в ЖКХ, но там ответа никакого не дождалась. До начальника не дозвонишься, каждый от себя отмахивается. В городе ведь есть дворники, там положено. Почему мы живем как в лесу? Почему этим вот никто не занимается? Мы стараемся около дома немножко облагородить, цветочки сажаем, а детская площадка - как?» - возмутилась пензячка.

После визита журналистов и выхода сюжета в программе «Служба 11» ситуация изменилась к лучшему - траву скосили.

«Работы по благоустройству придомовой территории выполнены МУП «Жилье-22» по ОЖФ», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы 29 августа.

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Источник — фото № 1 и 3 предоставлены пресс-службой администрации Пензы
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