В Ахунах расчистили поглощенную травой игровую площадку

29.08.2022 | 12:03

В Лодочном проезде в Пензе расчистили территорию детской площадки, которую поглотили заросли. Долгое время там никто не косил траву, так что игровые элементы оказались недоступны для ребят.

«Детишек очень много, здесь девять домов, у некоторых по двое, по трое. И с берега приходят, за нами дома - оттуда тоже. В тех семьях и по пять детей есть. Где всем играть?» - задалась вопросом жительница Ахун.

Женщина пробовала решить проблему, но не смогла.

«Я неоднократно обращалась в ЖКХ, но там ответа никакого не дождалась. До начальника не дозвонишься, каждый от себя отмахивается. В городе ведь есть дворники, там положено. Почему мы живем как в лесу? Почему этим вот никто не занимается? Мы стараемся около дома немножко облагородить, цветочки сажаем, а детская площадка - как?» - возмутилась пензячка.

После визита журналистов и выхода сюжета в программе «Служба 11» ситуация изменилась к лучшему - траву скосили.

«Работы по благоустройству придомовой территории выполнены МУП «Жилье-22» по ОЖФ», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы 29 августа.