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Из жизни

Детскую площадку в Лодочном проезде поглотили заросли

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Жителей Лодочного проезда возмущает бездействие сотрудников управляющей компании. Те ничего не делают для того, чтобы на игровой площадке дети чувствовали себя нормально.

«Есть у нас и качели, и горки, и «тяги-перетяги». Но нет дворника, некому всю эту траву скосить, убрать», - пояснила местная жительница.

Она хотела помочь юному поколению, но не смогла.

«Я неоднократно обращалась в ЖКХ, но там ответа никакого не дождалась. До начальника не дозвонишься, каждый от себя отмахивается. В городе ведь есть дворники, там положено. Почему мы живем как в лесу? Почему этим вот никто не занимается? Мы стараемся около дома немножко облагородить, цветочки сажаем, а детская площадка - как?» - рассказала активистка.

На день малышей отдают в детский сад, но вечером они приходят гулять - а негде.

«Ну вот есть у нас участочек небольшой, песок только что привезли, а так заняться нечем. Детишек очень много, здесь девять домов, у некоторых по двое, по трое. И с берега приходят, за нами дома - оттуда тоже. В тех семьях и по пять детей есть. Где всем играть?» - задалась вопросом женщина.

Жители Ахун уверены, что достаточно пустить в дело косу или триммер, и тогда напряжение спадет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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