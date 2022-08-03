Пензенцы стали чаще парковаться на газонах у Олимпийской аллеи

03.08.2022 | 19:44

Судя по следам автомобильных протекторов, оставленных под деревьями, на 10-20 метров заезжают водители на территорию Олимпийской аллеи со стороны улицы Попова. Те, кто здесь бросает транспорт на газонах, от административной ответственности не уйдут. Все нарушения попадают в объектив прибора, с которым ходят представители районной администрации.

«Прибор называется «Дозор-МП». Мы работаем на нем, фиксируем нарушения, обрабатываем их и выносим по ним постановления», - сообщила секретарь административной комиссии Первомайского района г. Пензы Юлия Талалаева.

«Владельцы будут привлечены к административной ответственности, сумма штрафа от 500 рублей до 5 000. Просьба к автовладельцам не ставить машины в зеленых зонах, на газонах, на территории лесопарка», - отметил и. о. заместителя главы администрации Первомайского района г. Пензы Павел Поздняков.

После того как вдоль проезжей части на Попова Олимпийскую аллею привели в порядок, убрали образовавшиеся за годы холмы, парковаться здесь стали чаще, говорят представители Первомайской администрации.

Один из автовладельцев, чтобы оставить машину, не нашел места лучше, чем рядом с пешеходной дорожкой, уходящей вглубь леса.

«Нет знака. А почему нельзя? Я сейчас отъеду, без проблем», - заявил он.

Ограждение на улице Попова появилось относительно недавно. В конце июня там ликвидировали контейнерную площадку.

«Проведена парком Белинского работа по рекультивации земельного участка. В настоящее время на место завезен чернозем, посеяна газонная трава», - рассказал Павел Поздняков.

Но и туда поначалу заезжали машины, поэтому транспорту перекрыли путь. Только с мая районный дозор зафиксировал больше тысячи нарушений, парковки на газонах и детских площадках.