Стало известно, откуда в детсадах Пензы взялось некачественное масло

26.08.2022 | 11:40

Вопрос о том, почему в одном из пензенских детсадов воспитанникам давали некачественное масло, обсуждался в пятницу, 26 августа, на сессии Пензенской городской думы.

Нарушение обнаружили специалисты регионального Россельхознадзора. Как оказалось, масло поступало в сады без сопроводительной документации, которая обеспечила бы прослеживаемость продукта. Кроме того, получатель не проводил его идентификацию.

Начальник управления образования Пензы Алла Маркова рассказала, что масло получали три детсада в Ленинском районе. По ее словам, это был мелкий поставщик, который впервые привез свой товар. Продукцию сразу изъяли.

«На сегодняшний день ИП закрыто, все поступившее масло аннулировано. Мы исключили этого поставщика масла, все сделано своевременно, хотя сертификат о качестве был приложен», - объяснила она.

По мнению Марковой, Пензе нужна мощная лаборатория по проверке поставляемой в детские образовательные учреждения продукции. Она рассказала, что в Казани комбинат питания проводит огромное количество исследований и целыми фурами бракует некачественное мясное и молочное съестное.

«Возникает вопрос: а куда они поехали? Я прошу вашей помощи и поддержки, чтобы мы это сделали. Это нужно городу Пензе», - завершила тему начальник управления образования.