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Общество

Стало известно, откуда в детсадах Пензы взялось некачественное масло

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Вопрос о том, почему в одном из пензенских детсадов воспитанникам давали некачественное масло, обсуждался в пятницу, 26 августа, на сессии Пензенской городской думы.

Нарушение обнаружили специалисты регионального Россельхознадзора. Как оказалось, масло поступало в сады без сопроводительной документации, которая обеспечила бы прослеживаемость продукта. Кроме того, получатель не проводил его идентификацию.

Начальник управления образования Пензы Алла Маркова рассказала, что масло получали три детсада в Ленинском районе. По ее словам, это был мелкий поставщик, который впервые привез свой товар. Продукцию сразу изъяли.

«На сегодняшний день ИП закрыто, все поступившее масло аннулировано. Мы исключили этого поставщика масла, все сделано своевременно, хотя сертификат о качестве был приложен», - объяснила она.

По мнению Марковой, Пензе нужна мощная лаборатория по проверке поставляемой в детские образовательные учреждения продукции. Она рассказала, что в Казани комбинат питания проводит огромное количество исследований и целыми фурами бракует некачественное мясное и молочное съестное.

«Возникает вопрос: а куда они поехали? Я прошу вашей помощи и поддержки, чтобы мы это сделали. Это нужно городу Пензе», - завершила тему начальник управления образования.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возникает вопрос: а куда они поехали?
В Пензу, где за взятку спихнули.

Гость||

А разве поставки продуктов в детские учреждения не по тендерам? Т.е. любой ИП-шник может договориться с заведующей и за "откат" впаривать просрочку и контрафакт? Типа бабы еще нарожают, если что?

Гость||

По тендеру. Только Вы знаете, что это значит?! Выигрывает самая маленькая заявленная цена. А качественного продукта по маленькой цене не может быть...

Гость||

"Карманное" ИП вновь возродится под другой ФИО и опять ему откроют дорогу к бюджетным деньгам, а Маркова снова будет наводить тень на плетень вместо того чтобы назвать имена, суммы откатов и покровителей негодяев

Гость||

Не поделились с проверяющими поэтому и обнаружили?Поделились не было проблем хоть и качество продукта отвратное?

Гость||

Мелкий постовщик. А я так и не понял откуда оно взялось?

Гость||

Гость писал(a):

А качественного продукта по маленькой цене не может быть...
Вот вам пример зазомбированного, зашоренного дурачка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

некачественное масло
А я так и не понял, что значит "некачественное". Не вписывается в каке-то нормы? Или просроченное? Или порченое?

penzainform.ru писал(a):

на сессии Пензенской городской думы
А ну всё понятно. Говорильня. Вопросов больше нет.

Гость||

Гость писал(a):

А я так и не понял,
Это происходит по причине твоего недостаточного умственного развития. Скорее всего, ты о-очень много чего "не понимаешь".

Гость||

Завывает болото комментаторское.

Имя: Гость
Комментарий:

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