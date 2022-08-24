Общество

В пензенском детсаду обнаружили опасное сливочное масло

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Пензенская прокуратура организовала проверку по факту обнаружения фасованного сливочного масла с повышенным содержанием вредных веществ в пищеблоке одного из детсадов в Ленинском районе областного центра.

Находку сделали специалисты регионального Россельхознадзора.

Выяснилось, что поставщик масла свой товар привозил в три дошкольных учреждения города. При этом оно поступало в сады без сопроводительной документации, которая обеспечила бы прослеживаемость продукта. Кроме того, получатель не проводил его идентификацию.

«С целью недопущения нарушений прокуратура района внесла директорам детских садов представления и возбудила в их отношении дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На данный момент изготовитель масла свернул производство и не планирует его восстанавливать. Поставки в образовательные организации региона прекращены.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом оно поступало в сады без сопроводительной документации, которая обеспечила бы прослеживаемость продукта. Кроме того, получатель не проводил его идентификацию.
Т.е. руководство трёх детских садов города Пензы абсолютно молча и покорно в открытую принимала и кормила детей контрафактом и вся их ответственность это:

penzainform.ru писал(a):

прокуратура района внесла директорам детских садов представления и возбудила в их отношении дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов)
Да?

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