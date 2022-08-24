В пензенском детсаду обнаружили опасное сливочное масло

24.08.2022 | 11:22

Пензенская прокуратура организовала проверку по факту обнаружения фасованного сливочного масла с повышенным содержанием вредных веществ в пищеблоке одного из детсадов в Ленинском районе областного центра.

Находку сделали специалисты регионального Россельхознадзора.

Выяснилось, что поставщик масла свой товар привозил в три дошкольных учреждения города. При этом оно поступало в сады без сопроводительной документации, которая обеспечила бы прослеживаемость продукта. Кроме того, получатель не проводил его идентификацию.

«С целью недопущения нарушений прокуратура района внесла директорам детских садов представления и возбудила в их отношении дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На данный момент изготовитель масла свернул производство и не планирует его восстанавливать. Поставки в образовательные организации региона прекращены.