Причиной разрушения стены школы № 25 назван некачественный цемент

26.08.2022 | 12:15

В пятницу, 26 августа, на сессии Пензенской гордумы обсуждали тему закрытия школы № 25.

О том, что на фасаде учебного заведения образовались трещины, стало известно в августе. Было принято решение провести техническое обследование здания. Учеников прикрепили к школам № 28 (Краснова, 19) и № 32 (корпус № 2, Бурмистрова, 16а).

Начальник управления образования Алла Маркова рассказала депутатам, что образовательное учреждение было принято в июне. Видимые изменения произошли в конце июня - начале июля после сильных ливней.

«Вчера мы получили результаты первого этапа экспертизы: кирпич, который использовался для возведения стены, очень крепкий. Он соответствует всем требованиям, хотя школе в следующем году исполнится 70 лет. А вот цемент был использован не по правилам. Из-за этого потоком воды произошло изменение стены», - рассказала о причинах разрушения Алла Маркова.

По ее словам, разработана дорожная карта восстановления стены и проведения второго, окончательного этапа экспертизы для принятия решения.