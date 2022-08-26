Сетевое издание|18+|Пятница|26 авг 2022|13:18
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Общество

Причиной разрушения стены школы № 25 назван некачественный цемент

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В пятницу, 26 августа, на сессии Пензенской гордумы обсуждали тему закрытия школы № 25.

О том, что на фасаде учебного заведения образовались трещины, стало известно в августе. Было принято решение провести техническое обследование здания. Учеников прикрепили к школам № 28 (Краснова, 19) и № 32 (корпус № 2, Бурмистрова, 16а).

Начальник управления образования Алла Маркова рассказала депутатам, что образовательное учреждение было принято в июне. Видимые изменения произошли в конце июня - начале июля после сильных ливней.

«Вчера мы получили результаты первого этапа экспертизы: кирпич, который использовался для возведения стены, очень крепкий. Он соответствует всем требованиям, хотя школе в следующем году исполнится 70 лет. А вот цемент был использован не по правилам. Из-за этого потоком воды произошло изменение стены», - рассказала о причинах разрушения Алла Маркова.

По ее словам, разработана дорожная карта восстановления стены и проведения второго, окончательного этапа экспертизы для принятия решения.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

А вот цемент был использован не по правилам. Из-за этого потоком воды произошло изменение стены
Вода камень точит. То , что вода попадала на стену потоком- это не косяк?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

произошло изменение стены», - рассказала о причинах разрушения Алла Маркова.
Я прям влюбился в неё. Мне бы такую в жёны! "Изменение стены" - это...слово..!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

кирпич, который использовался для возведения стены, очень крепкий. Он соответствует всем требованиям, хотя школе в следующем году исполнится 70 лет. А вот цемент был использован не по правилам.
... проще говоря, из говна и палочек.

Гость||

Чушь! При Сталине строили, все норм должно быть. Что- то здесь не чисто!

Гость||

Гость писал(a):

Чушь! При Сталине строили, все норм дол
При Сталине всякого говна тоже много понастроили, не будь наивным.

Имя: Гость
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