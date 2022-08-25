Общество

В Пензе пенсионерки рассказали друг другу о своих умениях

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В центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района состоялась отчетная встреча. Мастерицы делились друг с другом приобретенным за год опытом.

Галина Юняева шьет из вещей, которые уже пришли в негодность. Например, она создала импровизированную шапочку на кастрюлю, чтобы сохранялась температура.

«То же самое, когда хочешь, чтобы медленнее охлаждение шло, накрываешь. Это пальто мое было», - пояснила участница мероприятия.

Изделия Таисии Ладохиной - не для быта, а для красоты. Предметы интерьера она делает из подручных материалов, а идеи берет в интернете.

«Остальное все - фантазия. Цветы - это целлофановые пакеты», - рассказала участница мероприятия.

Рядом с рукодельницами расположились те, кому не по душе сидеть с пяльцами и спицами. Спортивную станцию представили участницы клуба скандинавской ходьбы «Шуист».

«Мы с 2012 года ходим два раза в неделю. В этом году нам в августе 10 лет», - сообщила участница мероприятия Татьяна Минаева.

Спортсменки вдохновили представительниц станции «Поэтический салон». Свои стихи прочла Валентина Кучеренко.

На встрече «Мир талантов и увлечений» подопечные центра рассказали о своих умениях друг другу. Секретов им не жалко - женщины готовы научить своему творчеству любого.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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