Прокуратура проводит проверку после массовой гибели пчел в Липовке

03.08.2022 | 09:26

В селе Липовка Малосердобинского района после обработки полей зафиксировали массовую гибель пчел.

Посевы опрыскали химическими средствами вечером 1 августа, после чего насекомые начали погибать.

На место выехал прокурор района Юрий Тюняев. Он организовал личный прием потерпевших граждан. К нему обратились шесть человек, владеющих пасеками и занимающихся продажей меда.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ветеринарных правил и норм, требований безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами, а также действиям должностных лиц органов местного самоуправления в части организации работы с сельхозпредприятиями», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Районная прокуратура возьмет на контроль результаты проверки.