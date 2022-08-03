Общество

Прокуратура проводит проверку после массовой гибели пчел в Липовке

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В селе Липовка Малосердобинского района после обработки полей зафиксировали массовую гибель пчел.

Посевы опрыскали химическими средствами вечером 1 августа, после чего насекомые начали погибать.

На место выехал прокурор района Юрий Тюняев. Он организовал личный прием потерпевших граждан. К нему обратились шесть человек, владеющих пасеками и занимающихся продажей меда.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ветеринарных правил и норм, требований безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами, а также действиям должностных лиц органов местного самоуправления в части организации работы с сельхозпредприятиями», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Районная прокуратура возьмет на контроль результаты проверки.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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Гость||

мухи сдохли вот пробема

Гость||

Блин вы поля с пшеницей или там с подсолнухами видели? Там птиц нет

Гость||

Да с тем количеством химикатов и частотой, с которой опыляют поля, какие там птицы. Фермеры почуствовали вкус денег. У нас в Белинском районе сейчас вся свободная земля запахивается, скоро наверное болота будут пахать. Распахали даже полевые дороги. Кустарник корчуют который сто лет рос где-нибудь по края поля, запахивают землю вплотную к оврагам! лишь бы все это засеять и продать.

Гость||

а как вы хотели,все ради наживы и мед и зерно.другого не дано....

Гость||

Сельхозники вконец охамели.Обрабатывают ядами поля в любое время: утром,днем...Никакие расстояния от жилых домов не соблюдаются.Травят народ...Формально они предупреждают через СМИ об обработке,но толку-то...

Гость||

Гость писал(a):

Сельхозники вконец охамели.Обрабатывают ядами поля в любое время: утром,днем...Никакие расстояния от жилых домов не соблюдаются.Травят народ...
Эти сельхозники к тому же в большинстве своем не местные - им то тем более нас..ать на природу!

Имя: Гость
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