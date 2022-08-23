Заделали клочками: дороги после раскопок ремонтируют некачественно

23.08.2022 | 09:24

В понедельник, 22 августа, в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области обсудили восстановление покрытия проезжей части после проведения вскрышных работ при ремонте инженерных сетей.

На встрече, которую провел министр Александр Гришаев, присутствовали представители администрации Пензы, регионального управления МВД, Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области и ресурсоснабжающих организаций.

Глава областного минстроя жестко раскритиковал как ресурсников, которые не приводят в порядок дороги после ликвидации аварий, так и чиновников, обязанных контролировать качество восстановительных работ.

В качестве примера Гришаев привел улицу Циолковского.

«На нее смотреть страшно, не то что ехать. Ее необходимо восстановить полностью, как было, теми же материалами. Я буду стоять на этом до конца», - заявил он.

Министр также отметил большое количество просадок, образовавшихся после земляных работ. Он указал, что все дороги нужно будет восстановить на полную ширину проезжей части.

На совещании также отмечалось, что дорожная лаборатория проверила 81 участок уже восстановленного покрытия проезжей части, и лишь на 20 из них качество материалов соответствует требованиям.

После совещания рабочая группа выборочно посетила ряд улиц Пензы, где восстановлено покрытие проезжей части после вскрышных работ. На улице Куйбышева министр обратил внимание на часть дороги, восстановленной после ремонта коммуникаций.

«Тут даже специального инструмента не нужно - и так прекрасно видно, что уже пошла просадка. Заделали клочками. Переделать картой на всю ширину улицы», - распорядился Александр Гришаев.

«Дорожная лаборатория проверит качество материалов, используемых при восстановлении покрытия проезжей части после проведения вскрышных работ на всех объектах согласно дорожной карте. Результаты будут представлены министру Александру Гришаеву для доклада губернатору Олегу Мельниченко», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.