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Общество

В «Доме Бадигина» пензенцев научили мастерить марионеток

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Оживить неживое - такую задачу поставили на творческом мастер-классе, организованным студией «Мельница» в «Доме Бадигина». Вместе с педагогами они создали марионеток. Прежде чем приступать, нужно разобраться с теорией, так что детям рассказали историю возникновения таких игрушек.

«Безумно древняя кукла - насколько свидетельствуют источники, появилась еще в Древней Греции, где-то VI-V век до нашей эры. Тогда развивался театр и всегда нужны были языки выражения мыслей. Кукла прекрасно подходит, потому что это универсальный образ, который можно создать самим», - подчеркнула педагог Алина Елагина.

Марионеток делали из того, что под рукой. В основе - картон, а дальше - простор для творчества.

«Поиск материалов происходит самостоятельно, все в доступности», - отметила педагог Анастасия Кемстач.

Под впечатлением от фильмов и комиксов мальчики отдали предпочтение мрачным цветам в своих поделках.

Среди немного зловещих персонажей оказалась одна принцесса, а именно Золушка.

«Я подумала: раз я девчонка, то лучше сделать куклу-девчонку. Я хотела сделать ей платье из простой картонки, а потом решила, что лучше сделать пышное, и взяла материал», - объяснила участница мастер-класса София.

Творческие мероприятия для детей проводят в рамках проекта «Летние мастерские». Эту неделю посвятили искусству театра.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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