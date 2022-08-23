Семенной завод «Русмолко» получил сертификат соответствия

23.08.2022 | 12:54

Комплекс по подготовке семян сельскохозяйственных растений «Русмолко» подтвердил статус семеноводческого хозяйства и получил сертификат соответствия. Предприятие продолжит реализовывать семенной материал третьим лицам.

Сертификация проводится ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области раз в пять лет. Подтверждению статуса семеноводческого хозяйства предшествовала большая работа. Для оценки соответствия подразделения «Русмолко» условиям включения в реестр создали комиссию, членами которой стали представители регионального минсельхоза и обособленного подразделения ФГБНУ ФНЦ ЛК «Пензенский НИИСХ».

Комиссия посетила завод, ознакомилась с процессами приемки, полной очистки, калибровки, протравливания и затаривания семян. Здесь же были проверены сушилки, склады для хранения готовой продукции.

Эксперты высоко оценили уровень транспортно-логистической инфраструктуры завода. Кроме материально-технической базы, они осмотрели семенные посевы озимой и яровой пшеницы, пивоваренного ячменя и сои высших репродукций.

Семенной завод «Русмолко» запустили в 2017 году в Башмаковском районе Пензенской области. Производственная мощность предприятия - 10 тонн в час, или 25 000 тонн в год. Комплекс оснащен современным технологическим оборудованием и протравочной машиной порционного типа.

Качество протравливания и подготовки семенного материала контролируется лабораторными методами. Технологический процесс автоматизирован, что подразумевает минимальное количество обслуживающего персонала на предприятии. Семеноводческое хозяйство работает по лицензионным соглашениям как с отечественными научными учреждениями, так и с зарубежными партнерами.

Сегодня «Русмолко» обеспечивает качественным семенным материалом не только хозяйства своего холдинга, но и реализует продукцию предприятиям Пензенской области и других субъектов Российской Федерации.

С момента образования направления в 2017 году компания демонстрирует планомерную динамику развития сегмента семеноводства в среднем на 20% в год. В 2021 году производство выросло до 14 000 тонн. В 2022-м посевные площади занимают порядка 11 000 гектаров, 80% из них отведено на семенные цели.