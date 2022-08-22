В Пензенской области создадут археологическую экспедицию

22.08.2022 | 12:07

В понедельник, 22 августа, на заседании правительства Пензенской области рассматривался вопрос сохранения объектов археологического наследия.

Как доложил начальник регионального департамента по охране памятников истории и культуры Александр Понякин, на государственном учете состоит 60 таких объектов, из них 19 - федерального значения. В их числе Золотаревское, Наровчатское, Ахунское, Скановское и Юловское городища, сторожевой вал 1676-1680 годов.

На государственный учет поставлен 41 объект культурного наследия. Основная часть определена по результатам археологических полевых работ 2021 года - это селища Кижеватово 2 и Грабово 2, городище Кижеватово 1, курганы Ухтинка 1, 2 и другие.

Большой вклад в сохранение объектов культурно-исторического наследия вносят волонтеров и представители профильных молодежных организаций. В связи с этим принято решение сформировать на базе института регионального развития совместно с профильными кафедрами ПГУ пензенскую археологическую экспедицию.

После создания основной структуры можно будет организовывать детские и молодежные археологические лагеря, летнюю практику для студентов исторического факультета. Кроме того, экспедиция может стать элементом туристической привлекательности Пензенской области: желающих можно привозить на раскопы и демонстрировать им работу археологов.