В Пензенской области за сезон потушено 12 лесных пожаров

15.08.2022 | 11:05

В субботу, 13 августа, в Пензенской области возник еще один лесной пожар.

Возгорание было обнаружено в Ахунском лесничестве. В борьбу с огнем вступили сотрудники организации и лесопожарного центра.

Пламя успело охватить 0,15 га, прежде чем его потушили.

Всего по состоянию на 15 августа в регионе ликвидировано 12 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 16,1 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт - 8 (8412) 628-450», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Пензенской области до 19 августа прогнозируется IV класс пожарной опасности лесов. В регионе отмечен рост количества возгораний сухой травы и мусора, причем большинство ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Усилен противопожарный мониторинг, увеличено количество патрулей в лесах.