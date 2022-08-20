В Литературном музее рассказали о выдающихся пензенцах

20.08.2022 | 20:00

Прямо у порога гостей Литературного музея встречали профессор и гимназистка. Немного театрализованности не помешает - так детям будет интереснее, а значит, и запомнят они больше. Тема важная: «Я - гражданин России».

«На занятии рассказываем о государственных символах России (герб, гимн, флаг), ребята узнают их историю, узнают об их триединстве», - сообщила сотрудник Литературного музея Светлана Гурская.

Также речь шла о символах Пензенской области и о выдающихся личностях, с нею связанных, которые верой и правдой служили своему Отечеству и на полях сражений, и на литературном поприще, и на ниве просвещения: командире партизанского движения во время Отечественной войны и поэте Денисе Давыдове, не раз посещавшем город на Суре, авторе множества элегий и баллад Василии Жуковском, наставнике будущего императора Александра II.

«Он стремился создать для России мудрого и широко образованного монарха, отца своих подданных, уважающего обычаи и законы с раны и стоящего на страже ее национальных интересов», - рассказал сотрудник музея.

Жуковский с цесаревичам тоже были в Пензе, посещали как раз здание музея, в котором тогда располагалась мужская гимназия.

Еще одним ярким примером гражданина России служит уроженец Керенска (ныне Вадинск) Федор Буслаев - исследователь русского языка.

В заключение воспитанники комплексного центра социальной помощи семье и детям, пришедшие на экскурсию, поучаствовали в интерактивных конкурсах.