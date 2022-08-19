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Общество

Озвучена средняя цена на яблоки в Пензенской области

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В день Яблочного Спаса, который ежегодно празднуется 19 августа, пензенские статистики рассказали, сколько стоят эти плоды.

«В Пензенской области средняя цена за 1 кг яблок в июле 2022 года составила 106 рублей. По отношению к июню текущего года они в регионе подешевели на 7,48%», - сообщили в Пензастате.

В ведомстве отметили, что в садах и на дачных участках уже налились яблоки разных сортов и пензенцы приступили к их сбору.

В июле 2021 года килограмм яблок стоил 93 руб., в 2020-м - 112 руб.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области цены снизились из-за увеличения поставок овощей и фруктов из зарубежных стран и фермерских хозяйств.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Афигеть,яблоки 100руб.,да раньше они на каждом углу росли.

Гость||

а давайте сирафиму нашпигуем яблоками.хоть толк от этого тела будет нам на потеху.

Имя: Гость
Комментарий:

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