Озвучена средняя цена на яблоки в Пензенской области

19.08.2022 | 11:37

В день Яблочного Спаса, который ежегодно празднуется 19 августа, пензенские статистики рассказали, сколько стоят эти плоды.

«В Пензенской области средняя цена за 1 кг яблок в июле 2022 года составила 106 рублей. По отношению к июню текущего года они в регионе подешевели на 7,48%», - сообщили в Пензастате.

В ведомстве отметили, что в садах и на дачных участках уже налились яблоки разных сортов и пензенцы приступили к их сбору.

В июле 2021 года килограмм яблок стоил 93 руб., в 2020-м - 112 руб.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области цены снизились из-за увеличения поставок овощей и фруктов из зарубежных стран и фермерских хозяйств.