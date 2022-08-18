В июле в Пензенской области цены продолжили снижаться

18.08.2022 | 12:58

В Пензенской области в июле отметили замедление инфляции. Цены снижаются третий месяц подряд.

По подсчетам специалистов, в регионе в июле годовая инфляция составила 15,7%, в июне показатель был 17,3%.

«В основном это связано с укреплением рубля в предыдущие месяцы, расширением предложения отдельных товаров и ослаблением потребительского спроса после мартовского всплеска», - объяснили в отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.

Кроме того, цены снизились из-за увеличения поставок овощей и фруктов из зарубежных стран, фермерских хозяйств, ввода новых мощностей на птицефабриках. В итоге дешевле стали куриное мясо, бананы, капуста, картофель.

Отметили специалисты и уменьшение стоимости непродовольственных товаров: легковых автомобилей, холодильников, стиральных машин. По их мнению, это связано с укреплением рубля и ослаблением потребительского спроса.

«Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в июле составила 15,5%, в целом по России - 15,1%», - добавили в банке.