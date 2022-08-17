В Пензе преобразится правый берег Суры

В Пензе приступили к благоустройству правого берега Суры. Об этом в среду, 17 августа, рассказали в администрации города.
Специалисты расчистят от мусора, травы и аварийных деревьев территорию между мостами Дружбы и Бакунинским.
Предстоит вырубить поросль, кронировать кустарники, отремонтировать ступени, поднять и выровнять плиты.
В планах - обследование подпорной стенки для ее возможного укрепления и покраски, очистка заиленной заводи в районе Подвесного моста, добавили в пресс-службе мэрии.
Также в Пензе продолжается реконструкция набережной Суры, четвертый этап которой начался в марте.
Скорректирована проектно-сметная документация, закуплены комплектующие, проведена подготовка, изменено местоположение теплотрасс, коммуникаций водоснабжения и водоотведения.
Работы по благоустройству объекта вошли в активную фазу, специалисты будут работать в три смены.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
А он не бухарик?Что-то редко о нем слышно, как после загулов появляется.