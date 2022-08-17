Общество

В Пензе преобразится правый берег Суры

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В Пензе приступили к благоустройству правого берега Суры. Об этом в среду, 17 августа, рассказали в администрации города.

Специалисты расчистят от мусора, травы и аварийных деревьев территорию между мостами Дружбы и Бакунинским.

Предстоит вырубить поросль, кронировать кустарники, отремонтировать ступени, поднять и выровнять плиты.

В планах - обследование подпорной стенки для ее возможного укрепления и покраски, очистка заиленной заводи в районе Подвесного моста, добавили в пресс-службе мэрии.

Также в Пензе продолжается реконструкция набережной Суры, четвертый этап которой начался в марте.

Скорректирована проектно-сметная документация, закуплены комплектующие, проведена подготовка, изменено местоположение теплотрасс, коммуникаций водоснабжения и водоотведения.

Работы по благоустройству объекта вошли в активную фазу, специалисты будут работать в три смены.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

А он не бухарик?Что-то редко о нем слышно, как после загулов появляется.

Гость||

Все в говне и точка.

Гость||

такой пляж был раньше

Гость||

Похоже есть календарь и примерно через город одно и тоже говорят про одни и те же места в городе!Но по факту не чего не меняется вот вся суть власти рассказать и отчитаться,делать для людей не обязательно

Гость||

Эту новость мы слышим от каждого нового мэра. И так четвертый раз.

Гость||

Вечная реконструкция набережной. В один ряд с цирком ставить для потомков. По ходу реконструкция - нескончаемая песня. Левый берег, правый берег, покраска моста, фонари, набережная без ограждений, и т.д.

Гость||

Старо предание, да верится с трудом!

Гость||

И это отчет наверху услышат?может пора менять систему работы?не отчеты а реальные дела?Или Едро только пиариться может?

Имя: Гость
Комментарий:

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