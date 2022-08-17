В Пензе преобразится правый берег Суры

17.08.2022 | 13:00

В Пензе приступили к благоустройству правого берега Суры. Об этом в среду, 17 августа, рассказали в администрации города.

Специалисты расчистят от мусора, травы и аварийных деревьев территорию между мостами Дружбы и Бакунинским.

Предстоит вырубить поросль, кронировать кустарники, отремонтировать ступени, поднять и выровнять плиты.

В планах - обследование подпорной стенки для ее возможного укрепления и покраски, очистка заиленной заводи в районе Подвесного моста, добавили в пресс-службе мэрии.

Также в Пензе продолжается реконструкция набережной Суры, четвертый этап которой начался в марте.

Скорректирована проектно-сметная документация, закуплены комплектующие, проведена подготовка, изменено местоположение теплотрасс, коммуникаций водоснабжения и водоотведения.

Работы по благоустройству объекта вошли в активную фазу, специалисты будут работать в три смены.