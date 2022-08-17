Общество

Пензенцам предлагают обменяться вещами для школьников

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В субботу, 20 августа, в Пензе в пятый раз пройдет акция по обмену вещами.

Если раньше предметами мены были электронная техника, одежда и обувь, книги, настольные игры, мебель, посуда и предметы интерьера, даже комнатные растения, то в этот раз пензенцам предлагается отдать ненужные и забрать необходимые вещи для учеников, которым 1 сентября предстоит начать новый школьный год.

«Можно приносить школьные рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменки, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие - вещи должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Кроме того, можно приносить любую ненужную одежду, обувь и аксессуары - этими вещами, по просьбам жителей, в Пензе можно обмениваться ежемесячно.

Пензенцам советуют накануне тщательно разобрать имеющиеся вещи и составить список нужных.

Обмен будет проходить в ККЗ «Октябрь» (ул. Кирова, 39) с 11:00 до 13:00.

Акции продлятся до конца года. На сентябрьской предлагается обмен товарами и аксессуарами для животных.

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Источник — фото pixabay.com
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В обносках предлагают ходить нашим детям.главное сплотитесь там.

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