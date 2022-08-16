Общество

В Пензе участниц клуба «Хозяюшка» научили мастерить саше

Печать
Telegram

В тарелки на столах в Пензенском городском комплексном центре срочной социальной помощи населению собрали не угощение для собравшихся. Участниц клуба «Хозяюшка» учили делать то, что когда-то было великой тайной - флорентийское саше.

Его классический состав уходит корнями в 1612 год, когда в одной из итальянских аптек стали предлагать ароматные лекарства от бессонницы, изготовленные по технологии, хранящейся в строгом секрете.

«Такие саше с добавлением эфирных масел - успокаивающего характера. Человек приходил, вешал это саше в изголовье кровати, легко расслаблялся и засыпал», - рассказала специалист по социальной работе Ксения Глазунова.

Нечто похожее во флорентийской аптеке продают туристам до сих пор, а практически по всему миру повторяют народные умельцы. Ксения Глазунова занимается этим четыре года и с удовольствием делится с опытом с желающими освоить технику.

«Это несложно, очень легко: восковое саше включает в себя сухоцветы, различные шишки, хвою - туда можно добавлять все, что душе угодно. Допустим, если человек очень скучает по морю, он может туда добавить те же самые ракушки, эфирные масла, отдушки с запахом моря или что ему напоминает о море», - сообщила Ксения Глазунова.

Большинство участниц мастер-класса с флорентийским саше познакомились впервые. Они пообещали организаторам сотворить нечто подобное уже самостоятельно, но только после того как закончится дачный сезон и пора заготовок на зиму.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 
Гость||

А у нас борщ , грабли и картошку копать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте