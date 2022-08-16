В Пензе участниц клуба «Хозяюшка» научили мастерить саше

В тарелки на столах в Пензенском городском комплексном центре срочной социальной помощи населению собрали не угощение для собравшихся. Участниц клуба «Хозяюшка» учили делать то, что когда-то было великой тайной - флорентийское саше.
Его классический состав уходит корнями в 1612 год, когда в одной из итальянских аптек стали предлагать ароматные лекарства от бессонницы, изготовленные по технологии, хранящейся в строгом секрете.
«Такие саше с добавлением эфирных масел - успокаивающего характера. Человек приходил, вешал это саше в изголовье кровати, легко расслаблялся и засыпал», - рассказала специалист по социальной работе Ксения Глазунова.
Нечто похожее во флорентийской аптеке продают туристам до сих пор, а практически по всему миру повторяют народные умельцы. Ксения Глазунова занимается этим четыре года и с удовольствием делится с опытом с желающими освоить технику.
«Это несложно, очень легко: восковое саше включает в себя сухоцветы, различные шишки, хвою - туда можно добавлять все, что душе угодно. Допустим, если человек очень скучает по морю, он может туда добавить те же самые ракушки, эфирные масла, отдушки с запахом моря или что ему напоминает о море», - сообщила Ксения Глазунова.
Большинство участниц мастер-класса с флорентийским саше познакомились впервые. Они пообещали организаторам сотворить нечто подобное уже самостоятельно, но только после того как закончится дачный сезон и пора заготовок на зиму.
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