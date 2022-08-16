Кузнечанам рассказали, где получить карту «Забота»

16.08.2022 | 08:29

В Кузнецке начали выдавать карты «Забота». В администрации города рассказали, где их можно получить, кто имеет право на данный вид социальной помощи и как им можно воспользоваться.

Карта «Забота» дает право на скидки при покупке товаров в определенных торговых точках. Ее можно получить в любом удобном пункте:

- в МФЦ города Кузнецка с понедельника по пятницу - с 8:00 до 18:00, по субботам - с 8:00 до 13:00, воскресенье - выходной. Телефон для справок 2-49-51;

- в комплексном центре социального обслуживания населения» (ул. Правды, 24) в будни с 8:00 до 17:00. Телефон для справок 2-39-30;

- в творческом центре «Родина» по будням с 9:00 до 17:00. Телефон для справок 2-07-82.

При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Карта выдается на безвозмездной основе.

Право на получение карты имеют следующие категории граждан, зарегистрированных в Кузнецке:

- женщины, достигшие возраста 55 лет;

- мужчины, достигшие возраста 60 лет;

- многодетные семьи;

- инвалиды I, II и III группы;

- семьи, имеющие детей-инвалидов.

Для получения скидки необходимо до начала расчета предъявить карту и документы, удостоверяющие личность и принадлежность к льготной категории (удостоверение, справку медико-социальной экспертизы).

«При использовании карты иным лицом она подлежит изъятию», - предупредили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Со списком магазинов, где предоставляется скидка по карте «Забота», можно ознакомиться здесь.