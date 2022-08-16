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Общество

Кузнечанам рассказали, где получить карту «Забота»

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В Кузнецке начали выдавать карты «Забота». В администрации города рассказали, где их можно получить, кто имеет право на данный вид социальной помощи и как им можно воспользоваться.

Карта «Забота» дает право на скидки при покупке товаров в определенных торговых точках. Ее можно получить в любом удобном пункте:

- в МФЦ города Кузнецка с понедельника по пятницу - с 8:00 до 18:00, по субботам - с 8:00 до 13:00, воскресенье - выходной. Телефон для справок 2-49-51;

- в комплексном центре социального обслуживания населения» (ул. Правды, 24) в будни с 8:00 до 17:00. Телефон для справок 2-39-30;

- в творческом центре «Родина» по будням с 9:00 до 17:00. Телефон для справок 2-07-82.

При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Карта выдается на безвозмездной основе.

Право на получение карты имеют следующие категории граждан, зарегистрированных в Кузнецке:

- женщины, достигшие возраста 55 лет;

- мужчины, достигшие возраста 60 лет;

- многодетные семьи;

- инвалиды I, II и III группы;

- семьи, имеющие детей-инвалидов.

Для получения скидки необходимо до начала расчета предъявить карту и документы, удостоверяющие личность и принадлежность к льготной категории (удостоверение, справку медико-социальной экспертизы).

«При использовании карты иным лицом она подлежит изъятию», - предупредили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Со списком магазинов, где предоставляется скидка по карте «Забота», можно ознакомиться здесь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Где,где? На выборах позаботятся...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«При использовании карты иным лицом она подлежит изъятию»
Мои родители старше 65 лет, плоховидящие. По магазинам сами уже не ходят, ходим мы с братом поочередно. Получается, чтобы получить скидку по "Заботе", надо их на такси от дома до магазина довезти? Очень заботливо.

Гость||

Я один раз таксисту эту карту показала, так он мне ее чуть сами знаете куда не запихал. Еле убежала.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Сегодня получил скиду по Заботе в ТЦ.

Якобы 10%. А на самом деле 28 рэ

с суммы покупки 916 р. Это 3%.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

«При использовании карты иным лицом она

> подлежит изъятию»

Мои родители старше 65 лет, плоховидящие. По

> магазинам сами уже не ходят, ходим мы с братом поочередно. Получается,

> чтобы получить скидку по "Заботе", надо их на такси от дома до магазина

> довезти? Очень заботливо.

------------------------------------------------

Паспорта свой и родителей и карточку с собой.

Гость||

Вот такая она забота от чиновников, деньги кто то распилил, позаботились о себе, а вы живите как хотите

Гость||

За издания карт , навар тоже должен быть! Или вы хотите ,чтобы их бесплатно делали!?

Имя: Гость
Комментарий:

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