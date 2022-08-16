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Общество

Депутаты опасаются застройки на месте санатория «Солнышко»

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Во вторник, 16 августа, депутаты на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы в очередной раз обсудили судьбу санатория «Солнышко».

Как пояснила и. о. начальника управления муниципального имущества города Марина Литвинова, участок вместе со зданием санатория предлагается передать ОАО «Пензагорстройзаказчик». Их внесут в уставной капитал фирмы.

«Данные объекты были переданы из областной собственности в муниципальную. В настоящее время они не используются - их невозможно использовать в связи с тем, что необходимы большие вложения бюджета для восстановления здания», - отметила Литвинова.

Она добавила, что «Горстройзаказчик», получив такой уставной капитал, сможет развиваться.

Депутаты поинтересовались, что ОАО намерено дальше делать с полученным участком и объектами (продать или застроить), и попросили Марину Литвинову уточнить этот вопрос к сессии думы.

Многие народные избранники высказались против того, чтобы передать объекты ОАО.

«Я за то, чтобы сохранить этот санаторий, он был уникальный! Ну хорошо, мы передаем «Солнышко» «Горстройзаказчику», пусть он нам тогда построит другое «Солнышко». Это уникальный был санаторий, его ликвидировали, обещали десять раз и в правительстве, и губернатор: все, мы сделаем в другом месте. Когда мы принимали в муниципальную собственность, все депутаты задавались вопросом, сохранится ли санаторий», - заявил депутат Илья Селиванов.

Глава Пензы Владимир Мутовкин объяснил: восстановить санаторий невозможно, а что будет на его месте, пока сложно сказать.

«Ваши опасения, что там будет застройка, вполне оправданны. Конечно, хотелось бы, чтобы на этом месте был какой-то социальный объект», - обратился к Селиванову Мутовкин.

Свое мнение высказал депутат Сергей Лукичев.

«У нас на этом участке вырастет очередной небоскреб, как выросли три небоскреба возле «Коллажа», - предупредил он.

Его точку зрения поддержали и другие народные избранники: на месте санатория «Солнышко» необходим объект, важный для города.

В итоге вопрос передачи санатория вынесут на сессию гордумы с рекомендацией «Отклонить».

Санаторий «Солнышко» перестал принимать детей с января 2019 года, когда обнаружилось, что здание изношено на 50%. Учреждение перестало соответствовать нормативам, которые установил Минздрав РФ.

Какое-то время прорабатывался вопрос создания на базе «Солнышка» детского сада с оздоровительным уклоном. Воплощения план так и не получил.

В апреле депутаты также обсуждали судьбу учреждения. Подчеркивалось, что здание необходимо передать в муниципальную собственность, а далее будет разумным реализовать его.

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Гость||

человейники не нужны городу

Гость||

18.51 - опять нищий дурачок про человейники всхлипнул.

Гость||

Главная цель сейчас - получение прибыли. Какая прибыль с постройки оздоровительного детского учреждения? Вот и маятся власти: неприкрытая прибыль это опасно в данной ситуации, а отсутствие прибыли - не нужно им, властям. Район бедный, запущенный. Что-то для людей надо хорошее, толковое. Но мамона ближе сердцу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ОАО «Пензагорстройзаказчик».
Хоть Вадим Изяевич Боринштейн и ушел в тень оставив кресло ген. директора но хороший пакет акций (возможно и контрольный) у него явно остался. А таким верить нельзя!

Гость||

Гость писал(a):

опять нищий дурачок про человейники всхлипнул.
Нищий-то как раз и рад этим помойкам, а человек соображающий понимает, что это гибель для города. Городу нужны не районные гетто, а нормальная благоустроенная среда с малоэтажной жилой застройкой.

Имя: Гость
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