Депутаты опасаются застройки на месте санатория «Солнышко»

16.08.2022 | 17:50

Во вторник, 16 августа, депутаты на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы в очередной раз обсудили судьбу санатория «Солнышко».

Как пояснила и. о. начальника управления муниципального имущества города Марина Литвинова, участок вместе со зданием санатория предлагается передать ОАО «Пензагорстройзаказчик». Их внесут в уставной капитал фирмы.

«Данные объекты были переданы из областной собственности в муниципальную. В настоящее время они не используются - их невозможно использовать в связи с тем, что необходимы большие вложения бюджета для восстановления здания», - отметила Литвинова.

Она добавила, что «Горстройзаказчик», получив такой уставной капитал, сможет развиваться.

Депутаты поинтересовались, что ОАО намерено дальше делать с полученным участком и объектами (продать или застроить), и попросили Марину Литвинову уточнить этот вопрос к сессии думы.

Многие народные избранники высказались против того, чтобы передать объекты ОАО.

«Я за то, чтобы сохранить этот санаторий, он был уникальный! Ну хорошо, мы передаем «Солнышко» «Горстройзаказчику», пусть он нам тогда построит другое «Солнышко». Это уникальный был санаторий, его ликвидировали, обещали десять раз и в правительстве, и губернатор: все, мы сделаем в другом месте. Когда мы принимали в муниципальную собственность, все депутаты задавались вопросом, сохранится ли санаторий», - заявил депутат Илья Селиванов.

Глава Пензы Владимир Мутовкин объяснил: восстановить санаторий невозможно, а что будет на его месте, пока сложно сказать.

«Ваши опасения, что там будет застройка, вполне оправданны. Конечно, хотелось бы, чтобы на этом месте был какой-то социальный объект», - обратился к Селиванову Мутовкин.

Свое мнение высказал депутат Сергей Лукичев.

«У нас на этом участке вырастет очередной небоскреб, как выросли три небоскреба возле «Коллажа», - предупредил он.

Его точку зрения поддержали и другие народные избранники: на месте санатория «Солнышко» необходим объект, важный для города.

В итоге вопрос передачи санатория вынесут на сессию гордумы с рекомендацией «Отклонить».

Санаторий «Солнышко» перестал принимать детей с января 2019 года, когда обнаружилось, что здание изношено на 50%. Учреждение перестало соответствовать нормативам, которые установил Минздрав РФ.

Какое-то время прорабатывался вопрос создания на базе «Солнышка» детского сада с оздоровительным уклоном. Воплощения план так и не получил.

В апреле депутаты также обсуждали судьбу учреждения. Подчеркивалось, что здание необходимо передать в муниципальную собственность, а далее будет разумным реализовать его.