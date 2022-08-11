Жители поселка в Пензенском районе сообщили о «химической атаке»

11.08.2022 | 16:15

Жители еще одного поселка в Пензенском районе пожаловались на выброс аммиака.

Вечером в среду, 10 августа, пользовательница Ирина Терентьева оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обращение о том, что в поселке Ардымском обустроили площадку для слива аммиака.

«В обход всех норм. Сливают ночью, выбросы жуткие. Страдают дети, взрослые. 200 метров до домов. Арендаторы и не думают убирать. Пензенцы, власть, помогите, идет химическая атака!» - написала женщина.

11-го числа утром поступил ответ от представителя регионального правительства. По его словам, уже проведено выездное совещание на территории, которую арендует фирма, занимающаяся перевозкой аммиака.

«В результате принято решение о поиске другого места размещения организации, вдали от населенных пунктов. На это время работы приостановлены. После проведения совещания состоялся сход граждан, на котором сотрудники Министерства ЖКХ и ГЗН, Главного управления МЧС России по области, администрации Пензенского района довели до населения информацию о сложившейся обстановке и дальнейших принимаемых мерах по недопущению распространения аммиака», - добавил он.

Вопрос находится на контроле главы районной администрации.

Ранее сообщалось о поселке Приовражное, жители которого два года страдают от запаха аммиака. 7 августа сельчане вызвали экстренные службы, сообщив об утечке опасного вещества.

По словам местных, из-за высокой концентрации аммиака в воздухе в обморок падают животные и больные люди.