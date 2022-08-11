В Пензенской области участились случаи ландшафтных пожаров

11.08.2022 | 12:02

В Пензенской области выросло число возгораний сухой травы и мусора. Общая площадь, пройденная огнем, составила 19,7 га.

С начала августа спасатели уже более 20 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров. Большинство ЧП случились по вине людей.

«Беззаботные действия человека приводят к пожарам и трагическим последствиям. Спичка или сигарета, неосторожное обращение с огнем может вызвать пожар на огромной площади», - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Граждане оставляют костры без присмотра, бросают непотушенные окурки. Огонь с сухой травы или мусора может перейти на жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что с 6 по 12 августа в области местами ожидается IV класс пожарной опасности.

«Не разводите костер в лесу или на торфянике. Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями», - напомнили спасатели правила безопасности.