Ребенок не может восстановиться после операции из-за отца-дебошира

11.08.2022 | 15:44

В четверг, 11 августа, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о сложной ситуации, в которую попал 13-летний ребенок.

Совсем недавно мальчик перенес тяжелую операцию по трансплантации органа, ему требуется восстановление и полный покой, но психологическая атмосфера в доме оставляет желать лучшего.

Страдающий хроническим алкоголизмом отец дебоширит, отчего ребенок испытывает постоянный стресс, а это мешает процессу реабилитации.

Мать мальчика умерла несколько лет назад, больному внуку во всем помогает бабушка. Она взяла на себя все тяготы заботы о нем, жила с ним в Москве в ожидании операции. После они вместе вернулись в Пензенский регион, где вынуждены жить под одной крышей с отцом-агрессором.

Бабушка обратилась к детскому омбудсмену с просьбой помочь ей оградить мальчика от сильнейшего стресса.

«Сегодня с помощью главы администрации Октябрьского района, правоохранительных органов принудительно госпитализировали отца в наркологическую больницу. Теперь хотя бы какое-то время ребенок будет находиться дома в спокойной ситуации», - рассказала Елена Столярова.