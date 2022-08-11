На Западной Поляне установили закрытую контейнерную площадку

11.08.2022 | 19:07

Глядя на конструкцию, можно подумать, что около высотки на улице Мира установили какой-то арт-объект. Однако так необычно и стильно выглядит контейнерная площадка. В Первомайском районе Пензы шаг за шагом идут к тому, чтобы места для сбора твердых бытовых отходов имели презентабельный вид. Эту можно считать одной из образцовых.

«Мы обустроили ее благодаря главе администрации города Пензы Басенко Александру Николаевичу, потому что его была инициатива. Он нас поддержал и изыскал возможность обустроить ее в таком современном варианте», - сообщила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

На муниципальном земельном участке раньше был бункер открытого типа. Теперь же евробаки компактно спрятаны внутри павильона.

«Были просьбы жителей, чтобы ее облагородить. Администрация Первомайского района отозвалась на эти просьбы, облагородили достаточно быстро, поставили защитные сооружения. Людям удобно, мусор не разлетается», - рассказал председатель ЖСК «Сокол» Владимир Рыженков.

«Уборщики приезжают регулярно. Все быстренько приводят в порядок. Им, конечно, отдельное спасибо», - отметила жительница дома № 70 на ул. Мира Наталья Редькина.

Всего на территории Первомайского района 174 контейнерные площадки, из них 118 на муниципальных земельных участках. За санитарным состоянием таких мест следят работники подрядной организации, с которой заключен договор на обслуживание.

«За контейнерной площадкой на Мира, 74, закреплены сейчас дома Попова, 50, 58, 60, 62, также к ней относятся многоквартирные дома на Мира, 70, 72», - пояснил и. о. заместителя главы администрации Первомайского района г. Пензы Павел Поздняков.

И активисты, и представители власти надеются, что после благоустройства этой территории все-таки культура некоторых горожан будет на порядок выше, чем прежде. Пакеты станут доносить до контейнеров. Прекратят сваливать мусор, появившийся в результате ремонта.

«Строительные материалы привозят. Нам бы не хотелось. Мы здесь установим камеру видеонаблюдения. Камера будет работать круглосуточно», - заявила Лидия Белякова.

На нарушителей начнут составлять административные протоколы.