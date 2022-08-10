Общество

Пензенские чиновники пока не усилили активность в соцсетях

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В Пензенской области чиновники будут нести персональную ответственность за работу в социальных сетях. Это намерены закрепить на законодательном уровне.

Решение принял губернатор после ознакомления со статистикой центра управления регионом. Пока чиновники не всегда укладываются в среднероссийское время в своих ответах гражданам (3 часа). Им еще предстоит это сделать.

«Особые требования коснутся качества: жители должны получать полную информацию в понятном формате», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В текущем году чиновники получили почти в два раза больше обращений от жителей области, чем в 2021-м.

В июле специалисты ЦУРа также сообщали, что пензенским чиновникам «есть куда расти» и им предстоит сократить время ответа гражданам до трех часов.

Активнее всего жители региона делятся проблемами в комментариях под постами губернатора во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Жалобы охватывают все сферы: здравоохранение, образование, ЖКХ, культуру, строительство, состояние дорог и т. д.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Нужно не отвечать, глупыми отмазками, а делами заниматься, одно бла-бла-бла. Всё как обычно в Рашке!

Гость||

Какая дурь! Принудительно чиновников усаживают в соцсети. А работать они когда будут?

Для жалоб и обращений есть официальные страницы.

Гость||

У чиновников ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТИ ЗАКРЫТО!

Почему?

Гость||

Предполагаем что чиновники заняты разработкой новых коррупционных схем, и не до сетей им сейчас!

Гость||

И это при таком серьезном губернаторе, кошмар

Гость||

Гость писал(a):

И это при таком серьезном губернаторе, кошмар
Олег Мельниченко принял участие в открытии на Пискаревском кладбище мемориальной плиты пензенским воинам, павшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

А у Стелы героям ВОВ и Труда, героям пензенцам на Советской площади он был хоть раз?

15 лет Стела была в разрухе и запустении...

Имя: Гость
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