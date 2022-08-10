Пензенские чиновники пока не усилили активность в соцсетях

В Пензенской области чиновники будут нести персональную ответственность за работу в социальных сетях. Это намерены закрепить на законодательном уровне.
Решение принял губернатор после ознакомления со статистикой центра управления регионом. Пока чиновники не всегда укладываются в среднероссийское время в своих ответах гражданам (3 часа). Им еще предстоит это сделать.
«Особые требования коснутся качества: жители должны получать полную информацию в понятном формате», - сообщили в пресс-службе правительства региона.
В текущем году чиновники получили почти в два раза больше обращений от жителей области, чем в 2021-м.
В июле специалисты ЦУРа также сообщали, что пензенским чиновникам «есть куда расти» и им предстоит сократить время ответа гражданам до трех часов.
Активнее всего жители региона делятся проблемами в комментариях под постами губернатора во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Жалобы охватывают все сферы: здравоохранение, образование, ЖКХ, культуру, строительство, состояние дорог и т. д.
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Нужно не отвечать, глупыми отмазками, а делами заниматься, одно бла-бла-бла. Всё как обычно в Рашке!