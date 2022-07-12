В Пензе чиновников обяжут активнее отвечать на сообщения в соцсетях

12.07.2022 | 16:52

В Пензенской области за руководителями органов власти законодательно закрепят персональную ответственность за работу в социальных сетях. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил центр управления регионом.

«Согласно данным ЦУР, пензенским чиновникам есть куда расти: сократить время ответа жителям до среднероссийского, которое уже меньше трех часов, и повысить качество ответов, они должны быть грамотными и содержать полную информацию на запросы пользователей», - уточнили в центре.

Специалисты отметили, что в 2022 году сообщений в адрес органов власти почти вдвое больше, чем в 2021-м.

«Однако это не означает, что количество проблемных ситуаций увеличилось - просто пензенцы узнали о том, что с различными ведомствами можно взаимодействовать через социальные сети», - пояснили в центре.

Активнее всего жители региона делятся проблемами в комментариях под постами губернатора во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Жалобы охватывают все сферы: здравоохранение, образование, ЖКХ, культуру, строительство, состояние дорог и т. д.