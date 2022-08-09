Общество

Ольга Чистякова рассказала о мерах поддержки семей с детьми

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Ольга Чистякова в эфире программы «Четвертая власть» на 11 канале рассказала об итогах реализации проектов Пензенского отделения Союза женщин России, направленных на улучшение демографической ситуации, защиту семьи, материнства и детства.

Как председатель женсовета она является автором программ, которые в нашем регионе стали частью национального проекта «Демография», а как депутат Законодательного собрания имеет возможность определять приоритеты бюджетной поддержки социальной сферы, предлагать новые формы защиты тех, кто в этом нуждается.

«В последние годы пакет социальных гарантий был существенно расширен. По инициативе Президента РФ Владимира Путина теперь материнским капиталом могут воспользоваться семьи, у которых появился не только второй, но и первый ребенок. И материнский капитал еще распространяется на третьего ребенка. Если у семьи ипотека, то часть его может быть направлена на погашение», - отметила Ольга Чистякова.

Депутат отметила, что многие ее коллеги по Союзу женщин России в ПФО являются вице-спикерами областных и городских парламентов, входят в президиум политсовета партии власти, получая таким образом больше рычагов для защиты интересов семьи, материнства и детства.

В ответ на вопрос, достаточен ли пакет социальных мер, которые были приняты для поддержки семей, материнства и детства в последние годы, Чистякова сообщила: «Как любая мама я отвечу, что нет».

По ее словам, женщины всегда заинтересованы в том, чтобы мер поддержки семей и детей было как можно больше.

«А если говорить о том, все ли семьи, которые нуждаются, этим пользуются - наверняка нет. У нас в регионе насчитывается примерно 230 тысяч детей до 18 лет. Примерно 71 тысяча пользуется мерами поддержки. Это не такая большая цифра, примерно 30%. Часто бывает, что мама воспитывает ребенка одна. Она мама, работает и зарабатывает, берет ипотеку - тянет себя и ребенка», - поделилась Ольга Чистякова.

При этом такая женщина отдает существенную часть своего дохода за ипотеку. Оставшаяся сумма может быть небольшой, но права на поддержку такая мать не имеет.

«Нужно подумать о таких мамах, которые работают за белую зарплату, платят налоги и не получают пособия на своих детей», - подчеркнула депутат.

Особая поддержка требуется и многодетным семьям. Тогда их станет больше. При этом депутаты Законодательного собрания в силах эту поддержку оказать.

«Бюджет социально ориентированный, порядка 68% бюджета направлено на социальную сферу. У нас в регионе одно время были небольшие выплаты для семей. На одной из сессий шла речь о том, что они могут быть сокращены, поскольку большую поддержку оказывают на федеральном уровне. Но здесь и губернатор Олег Владимирович Мельниченко, и мы выступили за то, чтобы сохранить региональные меры поддержки», - сказала Ольга Чистякова.

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