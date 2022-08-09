Четыре дополнительных автобуса уже вышли на маршруты в Пензе

09.08.2022 | 09:53

В Пензе ожидается поступление порядка 10 машин. Они будут перевозить горожан в ежедневном режиме.

Те автобусы, которые уже вышли на улицы города за прошедшие летние месяцы, работают на маршрутах № 66 и 70. Ранее машины эксплуатировались, но не на городских маршрутах, благодаря чему имеют лучшее техническое состояние, рассказал руководитель отдела автобусов большой вместимости группы компаний Дилижанс Владимир Кузнецов.

В компании отметили, что дополнительные автобусы нужны для соблюдения сроков и интервалов движения общественного транспорта на улицах города, а также уменьшения времени ожидания на остановках. Выбор автобусов был сделан исходя из будущих условий эксплуатации, а также потребностей пассажиров.

Дилижанс планирует закупить еще несколько автобусов - они появятся на улицах города в ближайшее время. Эти шаги направлены на стабилизацию работы общественного транспорта в Пензе.