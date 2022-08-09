Общество

Четыре дополнительных автобуса уже вышли на маршруты в Пензе

Печать
Telegram

В Пензе ожидается поступление порядка 10 машин. Они будут перевозить горожан в ежедневном режиме.

Те автобусы, которые уже вышли на улицы города за прошедшие летние месяцы, работают на маршрутах № 66 и 70. Ранее машины эксплуатировались, но не на городских маршрутах, благодаря чему имеют лучшее техническое состояние, рассказал руководитель отдела автобусов большой вместимости группы компаний Дилижанс Владимир Кузнецов.

В компании отметили, что дополнительные автобусы нужны для соблюдения сроков и интервалов движения общественного транспорта на улицах города, а также уменьшения времени ожидания на остановках. Выбор автобусов был сделан исходя из будущих условий эксплуатации, а также потребностей пассажиров.

Дилижанс планирует закупить еще несколько автобусов - они появятся на улицах города в ближайшее время. Эти шаги направлены на стабилизацию работы общественного транспорта в Пензе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте