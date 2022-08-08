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Общество

Пензенцев научили мастерить птиц из разноцветной пряжи

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Для Ирины Чикиной проведенный мастер-класс стал первым в творческой карьере. До этого она просто вязала и что-то рукодельничала для себя, своих близких и друзей. Теперь Чикину пригласили в центр социальной помощи семье и детям Первомайского района, чтобы она научила какой-нибудь премудрости его подопечных, пожилых женщин клубов «Гармония» и «Теплый дом». Для урока Ирина Геннадьевна принесла разноцветную пряжу.

«Наматывается, завязывается, приклеиваются бусинки, семечки... И получается птица», - рассказала мастер народного творчества Ирина Чикина.

У одних голубь, у других синица или снегирь. Да это и неважно. Главное, что все снова вместе. Встреча пенсионерок стала первой после летнего отдыха. Соскучились друг по другу и по общению.

«Интересно очень, никогда этого не делала. Поэтому я все бросила дома и сюда», - отметила женщина.

«На протяжении всего года у нас были мастер-классы по мыловарению для старшего поколения, по гончарному делу, делали букеты из цветов, из конфет», - пояснила зав. отделением центра социальной помощи Первомайского района Наталья Хвастунова.

После очередного мастер-класса на принесенную ветку рябины приземлились разноцветные птицы. А в этот момент на улице соловьями заливались участники ансамбля «Ивушка».

Это тоже первая репетиция коллектива после летних каникул. Его уже пригласили выступить на одном из праздников двора Первомайского района.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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