Общество

В Пензе сменят кровлю и обустроят водосток архиерейского дома

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Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры выдал разрешение на ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Архиерейский дом» - памятника градостроительства и архитектуры конца XVIII - середины XIX века.

Сейчас в здании, находящемся на Соборной (бывшей Советской) площади, располагается управление Пензенской епархии РПЦ. Как отметили в департаменте, современный облик архиерейского дома формировался на протяжении нескольких столетий.

Работы включают замену кровельного покрытия и устройство водосточной системы. Они должны завершиться в сентябре.

Ранее стало известно, что в перспективе будет реконструировано кирпичное одноэтажное здание на улице Тамбовской, 21, возведенное в XIX веке. Когда-то в нем располагалось общежитие для медсестер областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. С 2011 года оно не используется, а в 2020-м его состояние было признано неудовлетворительным. Восстановлением объекта займется инвестор.

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Источник — фото kopik.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас в здании, находящемся на Соборной (бывшей Советской) площади, располагается управление Пензенской епархии РПЦ.
На бюджетные деньги ремонт будет?

Гость||

В чьей собственности этот "памятник архитектуры"?

Вроде бы в собственности РПЦ.

А кто владеет, тот и "починяет!"

Мою квартиру тоже за бюджет ремонтировать будут7

Имя: Гость
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