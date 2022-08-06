В Пензе сменят кровлю и обустроят водосток архиерейского дома

06.08.2022 | 14:52

Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры выдал разрешение на ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Архиерейский дом» - памятника градостроительства и архитектуры конца XVIII - середины XIX века.

Сейчас в здании, находящемся на Соборной (бывшей Советской) площади, располагается управление Пензенской епархии РПЦ. Как отметили в департаменте, современный облик архиерейского дома формировался на протяжении нескольких столетий.

Работы включают замену кровельного покрытия и устройство водосточной системы. Они должны завершиться в сентябре.

Ранее стало известно, что в перспективе будет реконструировано кирпичное одноэтажное здание на улице Тамбовской, 21, возведенное в XIX веке. Когда-то в нем располагалось общежитие для медсестер областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. С 2011 года оно не используется, а в 2020-м его состояние было признано неудовлетворительным. Восстановлением объекта займется инвестор.