В Пензе инвестор намерен восстановить старинное здание

04.08.2022 | 10:15

Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры выдал задание на проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в Пензе на улице Тамбовской, 21. Он числится как «жилой дом».

«Дом поставлен вдоль улицы длинной своей стороной с рядом одинаковых прямоугольных окон. В северо-восточной части главный вход акцентирует шатер, выделенный кованым металлическим зонтом на кронштейнах. Грани шатра увенчаны карнизом с кованой решеткой и парапетом, прорезаны слуховыми окнами-люкарнами. В архитектуре объекта культурного наследия удачно использованы формы, характерные для русского зодчества и классицизма», - описали в департаменте объект.

Когда-то в кирпичном одноэтажном здании, возведенном в XIX веке, располагалось общежитие для медсестер областной клинической больницы имени Бурденко. С 2011 года оно не используется, а в 2020-м его состояние было признано неудовлетворительным.

Как сообщили в департаменте, сейчас объект культурного наследия приобрел инвестор, заинтересованный в его воссоздании. Планируется, что здание отреставрируют и приспособят к современному использованию.

«Следует отметить, что реставрация объекта культурного наследия - процесс сложный и длительный, требующий соблюдения законодательства», - отметили в пресс-службе департамента.