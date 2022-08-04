Общество

В Пензе инвестор намерен восстановить старинное здание

Печать
Telegram

Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры выдал задание на проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в Пензе на улице Тамбовской, 21. Он числится как «жилой дом».

«Дом поставлен вдоль улицы длинной своей стороной с рядом одинаковых прямоугольных окон. В северо-восточной части главный вход акцентирует шатер, выделенный кованым металлическим зонтом на кронштейнах. Грани шатра увенчаны карнизом с кованой решеткой и парапетом, прорезаны слуховыми окнами-люкарнами. В архитектуре объекта культурного наследия удачно использованы формы, характерные для русского зодчества и классицизма», - описали в департаменте объект.

Когда-то в кирпичном одноэтажном здании, возведенном в XIX веке, располагалось общежитие для медсестер областной клинической больницы имени Бурденко. С 2011 года оно не используется, а в 2020-м его состояние было признано неудовлетворительным.

Как сообщили в департаменте, сейчас объект культурного наследия приобрел инвестор, заинтересованный в его воссоздании. Планируется, что здание отреставрируют и приспособят к современному использованию.

«Следует отметить, что реставрация объекта культурного наследия - процесс сложный и длительный, требующий соблюдения законодательства», - отметили в пресс-службе департамента.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото kopik.pnzreg.ru
0
0
0
 
Гость||

что такое инвестор?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Тебе накой?
Натой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Когда-то в кирпичном одноэтажном здании, возведенном в XIX веке, располагалось общежитие для медсестер областной клинической больницы имени Бурденко
А глыбже копнуть,есть там след церковный?

Гость||

Про планетарий один важный чиновник тоже говорил, что аккуратно разберут по бревнышкам. Но приехал экскаватор и сравнял все с землей.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Домик чудесный. Недавно заметил пример

успешной реставрации собственником

аналогичного кирпичного особняка.

На ул. Володарского, №14,

на два дома ниже

НИИФИ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте