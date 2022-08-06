Общество

Почитатели Иоанна Оленевского рассказали о чудесах

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В день памяти Иоанна Оленевского в Сергиевскую церковь съезжаются православные из разных городов. Святой скончался в селе Соловцовка, и здесь хранятся его мощи. Исповедник - один из особо почитаемых подвижников Пензенской земли.

«Во-первых, потому что он здесь родился, здесь совершал свой подвиг, здесь скончался и был погребен. А во-вторых, наверное, это самое главное, все люди, которые обращаются к нему, получают помощь», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

И действительно, даже после смерти старец творит чудеса. Прихожане поделились собственными удивительными историями.

Например, Наталья Сидорова приехала просить помощи святого в сложный период своей жизни. Женщина, не имея достаточной суммы, нуждалась в жилье. И Иоанн ответил на ее молитвы. Наталья возвращалась из храма домой, и в селе Оленевка, на родине святого, их остановила женщина.

«Она говорит: «Вон там домик». А там были заросли, никакого дома. Мы просто приехали, нам соседи открыли этот домик, мы посмотрели его и в этот день приобрели за копейки, можно сказать», - поделилась воспоминаниями прихожанка.

Более 20 лет к Иоанну Оленевскому приезжает и Нина Ботнарь. Говорит, даже в мелочах ее святой спасает. Потеряет что-то, помолится Иоанну - и сразу волшебным способом находит.

«Батюшка мне вообще помогает, конечно, и в житейских делах, и в семейных, и в трудную минуту. Я ему молюсь каждое утро», - рассказала женщина.

Считается, что отец Иоанн особенно покровительствует супругам, которые не могут иметь детей. Паломники приезжают молить старца об исцелении бесплодия из разных уголков России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

Это пропаганда религии на светском сайте или как?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

все люди, которые обращаются к нему, получают помощь», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Бывшие губернаторы вероятно к нему не обращялись?

Гость||

Чудо это когда чиновники и депутаты не воруют и не используют служебное положение для обогащения , а церковь живет по средствам , платит налоги , не лезет в бюджет , и не забывает что у нас светское государство.

Имя: Гость
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