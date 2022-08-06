Пензенцы могут поклониться частице мощей Сергия Радонежского

06.08.2022 | 21:15

Рано утром вверх по улице Московской двигался крестный ход. В Пензу из крупнейшего в России мужского монастыря - Троице-Сергиевой лавры - доставили одну из величайших православных святынь - частицу мощей преподобного Сергия Радонежского.

Ковчежец с частицей мощей игумена Радонежского временно разместили в Спасском кафедральном соборе.

«Не все имеют сейчас возможность доехать до Сергиева Посада. Я пришла сюда помолиться за своего внука, который идет в первый класс, за свою дочь, зятя и за всех православных, нуждающихся в покровительстве этого великого молитвенника», - рассказала жительница г. Пензы Марина Репешко.

Святыня оказалась в Пензе благодаря всероссийскому проекту «Принесение мощей преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской православной церкви».

«Святейший патриарх Кирилл за то, чтобы люди объединялись, чтобы мы были единым народом», - подчеркнул ключарь Успенского собора протоиерей Владимир Кэтанэ.

В общей сложности мощи Сергия Радонежского будут находиться в Спасском соборе в течение двух дней - до 19:00 воскресенья.