Общество

В Пензенской области вчетверо сократилось число лесных пожаров

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В пятницу, 5 августа, состоялось заседание штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в Приволжском федеральном округе. В нем принял участие и представитель Пензенской области.

В Сурском крае за пожароопасный сезон 2022 года по сравнению с 2021-м число лесных пожаров уменьшилось в 4 раза, а охваченная ими территория - в 7 раз.

Вот несколько цифр. В текущем году возникло 10 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 15,8 га. Для сравнения: за тот же период прошлого года было зарегистрировано 42 возгорания, общая площадь которых равнялась 124,5 га.

Кроме того, в 2021-м пензенские спасатели (35 сотрудников регионального ГУ МЧС и 9 спецавтомобилей) выезжали на тушение природного пожара в ФГБУ «Заповедная Мордовия» в городе Сарове Нижегородской области.

«По проекту «Сохранение лесов» в 2022 году из федерального бюджета региону выделено более 17 млн руб. На эти средства закуплены три грузовых автомобиля и два прицепных тракторных модуля. Планируется приобретение рукавов для тушения лесных пожаров», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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