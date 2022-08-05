На улице Германа Титова в Пензе скосили заросли бурьяна

05.08.2022 | 09:51

Сюжет 11 канала, опубликованный на портале «ПензаИнформ», возымел действие. В нем говорилось о том, что у домов № 8 и 10 на улице Германа Титова в Пензе вырос бурьян в человеческий рост.

По словам местной жительницы, как-то раз в густых зарослях во время игры даже потерялся четырехлетний ребенок.

«Так кричал невыносимо, - вспомнила женщина. - Не косят! Они покосили у первого балкона и второго, а туда дальше все».

В четверг, 4 августа, в редакцию сетевого издания пришло сообщение из администрации Пензы.

«Сегодня управляющей компанией «УК-1» проведены работы по покосу травы на улице Титова, 8, 10. Работы на придомовых территориях будут продолжены», - говорится в нем.

На фото, представленном пресс-службой мэрии, заметно, что трава аккуратно подстрижена, и стали видны клумбы, высаженные заботливыми жильцами.