Общество

На улице Германа Титова в Пензе скосили заросли бурьяна

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Сюжет 11 канала, опубликованный на портале «ПензаИнформ», возымел действие. В нем говорилось о том, что у домов № 8 и 10 на улице Германа Титова в Пензе вырос бурьян в человеческий рост.

По словам местной жительницы, как-то раз в густых зарослях во время игры даже потерялся четырехлетний ребенок.

«Так кричал невыносимо, - вспомнила женщина. - Не косят! Они покосили у первого балкона и второго, а туда дальше все».

В четверг, 4 августа, в редакцию сетевого издания пришло сообщение из администрации Пензы.

«Сегодня управляющей компанией «УК-1» проведены работы по покосу травы на улице Титова, 8, 10. Работы на придомовых территориях будут продолжены», - говорится в нем.

На фото, представленном пресс-службой мэрии, заметно, что трава аккуратно подстрижена, и стали видны клумбы, высаженные заботливыми жильцами.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото предоставлено пресс-службой администрации г. Пензы
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Гость||

Хорошо ВВП не пришлось звонить чтобы траву скосили.

Гость||

Ну хоть на Германе Титове что то позитивное.

Гость||

Гость писал(a):

Ну хоть на Германе Титове
Не только там. Город прекрасен и цветущ.

Гость||

Какая радостная новость!

Гость||

Вот это прорыв! Предлагаю по этому поводу ввести государственный выходной, такое достижение нельзя оставлять без внимания.

Гость||

10.29. Точно! Особенно красиво цветут репейники и татарники, осот тоже хорош!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сегодня управляющей компанией «УК-1» проведены работы по покосу травы на улице Титова, 8, 10. Работы на придомовых территориях будут продолжены», - говорится в нем.
Всех кто участвовал и не участвовал в скосе бурьяна,срочно ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАДАМ))))))

Гость||

Ахахах ЗАХРЮКАЛО БОЛОТО

Гость||

Потомушта на новом флаге Пензы три снопа-борщевик,крапива и репейник)))))

Гость||

Гость писал(a):

Ахахах ЗАХРЮКАЛО БОЛОТО
Ты опять с самого утра напился.

Имя: Гость
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