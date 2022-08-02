Из жизни

В высоких зарослях на улице Германа Титова потерялся ребенок

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Облизываясь от предвкушения встречи с дикой природой и широко открыв от удивления глаза, котенок мечтал выпрыгнуть из окна дома № 8 на улице Германа Титова. Сзади здания - настоящие заросли, в которых ждут приключения.

Иначе все воспринимают люди. Их кусты и трава в человеческий рост пугают. Не должно быть так, говорят они.

«Не косят! Они покосили у первого балкона и второго, а туда дальше все», - возмутилась местная жительница Валентина Ивановна.

Однажды пенсионерка стала свидетелем чрезвычайного происшествия, которое оставило неизгладимое впечатление.

«Между домами № 8 и 10 что творится! Дети играют - четырехлетний ребенок потерялся в этой траве, так кричал невыносимо», - рассказала она.

Такое не должно повториться, тем более неизвестно, кто может прятаться в высокой траве, говорит Валентина Ивановна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Поймите вы если покосят у вас ливнёвка забьётся тонуть будете,а тут природа красота.

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