Общество

«Дамате» завершает монтаж оборудования на новом заводе

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, завершает монтаж оборудования на новом комбикормовом заводе мощностью 50 тонн кормов в час в Колышлейском районе Пензенской области.

Завод находится на одной площадке с элеватором, который компания приобрела в 2019 году. Проект по модернизации элеватора и строительству нового комбикормового завода стоимостью 3,5 млрд рублей был запущен в 2021 году.

Согласно проекту построены комбикормовый цех, башни элеватора, зерносушилки, зернохранилища, склады для шрота и тарного хранения, бункеры для готовой продукции и целый комплекс объектов инфраструктуры.

Сейчас на 90% выполнен монтаж современного оборудования от мирового лидера в области высокотехнологических решений по переработке зерна. Это линии по приемке и очистке сырья, приемке биг-бэгов (мягкой упаковки), термообработке зерна, дозированию и измельчению смесей, гранулированию, напылению и бестарному отпуску готовой продукции.

Одновременно завершаются работы по подключению оборудования комбикормового цеха и обвязке помещений технологическими трубопроводами.

Новое оборудование позволит производить корма с использованием цельного зерна и жидких компонентов, таких как растительное масло, что повысит питательность готовой смеси. Кроме того, на заводе будет производиться автоматическое гранулирование комбикорма и напыление витаминных смесей, а функция термообработки рассыпных кормов исключит появление вредных микроорганизмов в готовых кормах.

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Запуск объекта позволит увеличить суммарную годовую мощность кормопроизводства «Дамате» на 70%, с 522 до 886 тысяч тонн.

Всего в активе «Дамате» имеются пять комбикормовых заводов - четыре в Пензенской области и один в Ростовской. Современные мощности производства комбикормов позволяют компании обеспечивать растущее поголовье птицы кормами собственного производства, гарантировать достаточный объем исходного сырья в течение всего года.

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